Гвоздь в буханке и черви в консерве: можно ли получить компенсацию за опасный продукт

Организации по защите прав потребителей ежедневно получают кучу жалоб на испорченные продукты, неисправную технику и некачественную одежду. К ним лишь в прошлом году обратились более 20 тыс. украинцев.

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Реально ли получить компенсацию, если нашли мышь в буханке хлеба или червей в консерве, выясняла журналистка новостей "Сегодня".

У украинцев часто есть повод обратиться в организации по защите прав потребителей, особенно часто жалуются на продукты, потому что находят в них то, что съедобным назвать трудно.

К примеру, Наталия Веклич в консерве вместе с печенью трески нашла червей.

"А там вот такие вот червяки... фуууу. И я видела прямо, как из печени торчит кусок червяка", – шокирована женщина.

А для еще одной Натальи перекус закончился надломленным зубом – жительница Сум едва не проглотила гвоздя, который был в кексе. Причем утверждает, что выпечку покупала на рынке у проверенных продавцов. Однако это не обезопасило от некачественного товара.

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Производители от выпечки с гвоздем открещивались. Мол, в фирменном ящике могли хранить не их товар.

Видео: Сегодня

Мышь в буханке хлеба нашла жительница Шепетовки несколько лет назад. Сначала не поверила увиденному – подумала, что это кусок ткани. А когда присмотрелась – увидела грызуна. Опасным хлебом чуть не поужинал сын Татьяны. Когда пришла за разъяснениями в магазин, те отсылали в пекарню.

Тогда проверку пекарни так и не провели, ссылаясь на мораторий. Вернуть деньги за некачественные продукты – непросто. Потому что следует доказать, что товар покупали именно в этом магазине. А чтобы проверили само производство, надо обращаться в Госпродпотребслужбу.

С бытовой техникой немного проще, потому что неисправность доказать легче. Часто продавцы возвращают деньги или меняют товар сразу, без заявлений в контролирующие органы.

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