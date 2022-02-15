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Хакерская атака продолжается. Сайт ВСУ перестал работать

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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15 февраля, 18:26
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В Украине вслед за сайтом Минобороны перестал работать и портал Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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При переходе на главную страницу портала выдает "Не удается получить доступ к сайту" и "Превышено время ожидания ответа от сайта".

Скриншот

Центр информационной безопасности при СНБО подтвердил информацию о масштабной DDoS-атаке.

"Также подверглись атаке сайты Минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", - написали в Центре.

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Не первые кибератаки

В ночь с 13 на 14 января хакеры начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Всего пострадали около 70 сайтов. Правоохранители уже начали расследование, а в Минкульте рассказали, что за атаками стоит Россия.

  • Кибератаку на украинские сайты могла совершить хакерская группировка UNC1151, связанная с белорусской разведкой. Об этом сказал замсекретаря СНБО Сергей Демедюк агентству Reuters.
  • Хакеры пытались скрыть "российский след" – в сообщении с угрозами они писали о Волыни, ОУН-УПА, Галиции, Полесье и "других исторических землях", намекая, что это сделала Польша.
  • Если бы хакеры этой ночью украли данные украинцев из приложения "Дія", это была бы мощнейшая атака в истории Украины. С помощью этой информации злоумышленники могли бы шантажировать людей и даже переписывать имущество на других лиц.
  • Атака хакеров оказалась намного серьезнее и технически совершеннее по сравнению со сбоем в июле прошлого года.

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