Хакеры Anonymous взломали гостелеканалы РФ: что теперь показывают (видео)

Хакеры Anonymous заявили о сломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов.
Об этом они сообщили в Twitter.
"Хакерская группа Anonymous сегодня сломала российские потоковые сервисы Wink и Ivi (типа Netflix) и телеканалы (трансляцию – Ред.) в прямом эфире "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", чтобы транслировать кадры войны из Украины. Все российские государственные телеканалы сломаны", – говорится в сообщении.
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Anonymous в Twitter опубликовали фото, на которых видны вместо трансляции сообщения о том, что "обычные россияне против войны" в Украине и призыв к россиянам выступить против геноцида РФ в Украине.
"Мы – обычные граждане России. Мы выступаем против войны на территории Украины. Россия и россияне против войны! Эта война развязана преступным, авторитарным режимом Путина от имени обычных людей РФ. Россияне, выступайте против геноцида в Украине", – говорится в сообщении.
MORE: All Russian-state TV channels have been hacked. pic.twitter.com/fCZaYpQjYP— Anonymous TV (@YourAnonTV) March 6, 2022
Отметим, Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.
Ситуация в Украине 7 марта
- Украинские защитники уже двенадцатый день обороняют Украину от российских оккупантов. С начала войны враг выпустил по Украине около 600 ракет. Однако украинские военные не сдаются. Ими был освобожден город Чугуев Харьковской области. Обстрелы продолжаются. Оккупанты выпустили ракеты по деревне Тузлы Одесской области. Кроме того, от воздушного удара пострадала и Житомирская область. Вероятно, враг уже сам не справляется, поэтому решил привлечь к войне против Украины сирийцев за скромную плату.
- Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины. Им предлагают 200-300 долларов за 6 месяцев пребывания на территории Украины.
- Враг нанес воздушный удар по Житомирской области. В результате были разрушены несколько зданий, в частности школа.
- Враг с моря нанес ракетный удар по населенному пункта Тузлы Одесской области.
- С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране около 600 ракет. Однако несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.
- Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, враг готовится штурмовать Киев.