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Хакеры атаковали веб-сайты государственных органов Украины: какие из них не работают (список)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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14 января, 08:02
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Атака состоялась в ночь с 13 на 14 января, в данный момент специалисты пытаются возобновить работу сайтов
Хакерская атака заблокировала работу ряда сайтов.
Хакерская атака заблокировала работу ряда сайтов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Хакеры совершили массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Ряд из них по состоянию на утро 14 января не работают.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, а также пресс-служба МОН.

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По словам Николенко, и в результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают.

"Наши специалисты уже занимаются восстановлением работы IТ-систем. Извиняемся за возможные неудобства", – написал он в своем Facebook.

В МОН также сообщили об атаке на сайт. Сейчас ведутся работы по устранению неисправности, а также работает СБУ и киберполиция.

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"В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает" , – отметили в МОН.

Какие сайты не работают

Утром 14 января не открываются сайты:

  • Кабмина,
  • МИД Украины,
  • ГСЧС Украины,
  • МОН Украины,
  • Минспорта,
  • Минэнерго,
  • Минагрополитики
  • Дії.

Хакеры оставили угрозы

На сайтах МОН, Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики злоумышленники разместили сообщения с угрозами на трех языках: украинском, российском и польском.

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"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН, за УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", – написано в сообщении.

Также там были размещены значки с перечеркнутыми гербом, флагом и картой Украины и с перечеркнутым изображением свиньи. Сейчас эти сообщения уже исчезли, их нельзя увидеть.

Сообщение, оставленное на сломанных сайтах. Фото: скриншот

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