Хакеры взломали сайт Дії и веб-ресурсы правительства. Мы узнали детали атаки

После ночной масштабной атаки хакеров на сайты государственных органов Украины продолжают подсчитывать количество пострадавших веб-ресурсов.
Об этом новостям "Сегодня" сообщили в Госпецсвязи.
"Сейчас подсчитывается число сайтов, которые подверглись атаке. Далее начинаем связываться с их администраторами, чтобы они смогли восстановить работу ресурсов", – сообщили нам в Госспецсвязи.
По данным этой службы, в июле прошлого года атакам подвергались сайты президента Украины и СБУ, всего за год было совершено около 1 млн атак на интернет-ресурсы госорганов.
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В Госспецсвязи добавили, что контент сайтов при этом изменен не был и утечки персональных данных не произошло.
"Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента. Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время", – говорится в сообщении.
Что произошло
В ночь с 13 на 14 января 2022 хакеры совершили массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Сейчас ведутся работы по устранению неисправности, а также работает СБУ и киберполиция.
Утром 14 января не открываются сайты:
- Кабмина,
- МИД Украины,
- ГСЧС Украины,
- МОН Украины,
- Минспорта,
- Минэнерго,
- Минагрополитики
- Дії.
Угрозы хакеров
На сайтах МОН, Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики злоумышленники разместили такие сообщения:
"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН, за УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", – написано в сообщении.
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