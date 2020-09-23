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Хакеры взломали сайт Нацполиции и запустили фейк о катастрофе на АЭС

23 сентября, 14:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сайт временно отключен

Сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений злоумышленники успели разместить фейковые сообщения.

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Как рассказали в пресс-службе МВД, специалисты уже работают над устранением неисправностей. Пока новости будут публиковать в социальных сетях на официальных страницах. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен. Страницы областных управлений тоже.

Так, хакеры опубликовали неправдивую информацию о том, что на Ровенской АЭС произошел выброс радиоактивных веществ на третьем энергоблоке и в городе-спутнике ввели режим чрезвычайного положения. Позже на Ровенской АЭС эту информацию опровергли. Радиационный фон находится в пределах нормы. Это подтвердили и в ГСЧС.

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Также на сайте ГУНП в Херсонской области в 11:45 появилась публикация под названием: "В Херсонской области полиция выясняет обстоятельства гибели американских военных советников". Данное сообщение также оказалось фейковым, сообщили на странице полиции в Facebook.

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Ранее мы сообщали, что хакеры ФСБ атаковали представительство Зеленского в Крыму.

Также напомним, еще в 2017 году Рада приняла закон о кибербезопасности. Документом определены понятия: кибератака, кибербезопасность, индикаторы киберугроз, критически важные объекты инфраструктуры.

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