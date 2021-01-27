Українська
$ 28,15
34,19
  1. Последние новости Украины

Хантавирус: все, что нужно знать о редком заболевании

27 января, 00:18

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Рассказываем, как уберечься от хантавируса

В Украине зафиксировали первые случаи редкого заболевания – хантавируса. Рассказываем, как передается инфекция и что нужно знать об этом вирусе.

Реклама

По всему миру хантавирус выявляется у диких грызунов, которые переносят вирус на протяжении всей жизни через мочу и экскременты.

Где были зафиксированы случаи хантавируса?

Изначально вирус появился в Азии. По версии ученых, в Европу его принесли дикие крысы.

В марте 2020 года стало известно о первом летальном случае от инфекции – умер мужчина в Китае. Уже в ноябре появилась информация о случае заражения хантавирусом в Европе.

Реклама

В Германии девушка заразилась от крысы. Группа исследователей клиники Charité подтвердила случай передачи хантавируса человеку.

О первом случае редкого заболевания в Украине стало известно в 2019 году. На днях стало известно о еще заболевшем – во Львовской области заразился мужчина. Течение болезни было тяжелым, у пациента возникли проблемы с почками. Сейчас он здоров и уже вернулся домой.

Как передается хантавирус?

В тренде
"Представитель русской цивилизации" из Драгоманова обвинила Украину в фашизме из-за закона о языке

Передача инфекции происходит между грызунами. Люди заражаются в результате вдыхания испарений от выделений грызунов. Пока нет точной информации, как вирус передается от человека к человеку, однако, такие случаи фиксировались крайне редко.

Симптомы хантавируса:

  • высокая температура;
  • мелкие кровоизлияния;
  • боль в мышцах и пояснице.
Реклама

Человек может умереть, если работа почек нарушится. Заболевший может не выйти из этого состояния.

Как уберечься от хантавируса?

Специалисты рекомендуют тщательно мыть продукты и руки, особенно после контакта с животными.

Напомним, житель Дрогобычского района обратился к медикам с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, боль в мышцах и пояснице. Результаты анализов подтвердили хантавирус. У него диагностировали хантавирус.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вирус исследование инфекция хантавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это не Юля. Кто это?": Тимошенко снова сменила имидж (фото)Политика
Владимиру Зеленскому – 43. Как поздравляют президента с днем рождения
Владимиру Зеленскому – 43. Как поздравляют президента с днем рожденияПолитика
В Украину возвращаются похолодание и непогода: где ждать дождей и снега
В Украину возвращаются похолодание и непогода: где ждать дождей и снегаУкраина
Унизила язык и страну: студентка Университета Драгоманова решила бросить учебу из-за преподавательницы-сепаратистки
Унизила язык и страну: студентка Университета Драгоманова решила бросить учебу из-за преподавательницы-сепаратисткиУкраина
Курсы доллара и евро просели после заметного роста
Курсы доллара и евро просели после заметного ростаФинансы
Локдаун закончился – доллар упал: что будет с курсом в ближайшие дни
Локдаун закончился – доллар упал: что будет с курсом в ближайшие дниФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять