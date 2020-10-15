Харьков в "красной зоне": какие ограничения введут в городе

Комиссия по ТЭБ и ЧС не стала полностью закручивать гайки областному центру

После того, как Харьков попал в "красную зону" карантина, в городе закроют кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы, а школьников распустят на каникулы до 30 октября.

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Об этом сообщил глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер.

Кроме того, будут закрыты для посещения получателями социальных или реабилитационных услуг учреждения и заведения, предоставляющие социальные или реабилитационные услуги семьям, пребывающим в сложных жизненных обстоятельствах.

Однако будут работать до 20:00:

заведения питания;

торгово-развлекательные центры;

промышленные рынки.

В то же время, на заседании госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям было принято решение, что в понедельник, 19 октября, и дальше продолжат работать в обычном режиме:

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детские сады;

транспорт (в т.ч. пригородный и авиа-);

продовольственные рынки.

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Кучер уже заявил: "Я настаиваю на том, что инфекция распространяется прежде всего в транспорте. Но это вопрос жизнедеятельности города. Через неделю решение будет пересмотрено".

Как известно, в "красной зоне" должна быть остановлена работа общественного транспорта, закрываются школы и детсады. Разрешается высадка пассажиров с транзитного и межобластного транспорта. Также здесь действуют все ограничения менее суровых зон.

Напомним, в Харьковской области стремительно растет количество заразившихся коронавирусом. Госпитализировать больных, нуждающихся в кислородной поддержке и лечении, уже "почти невозможно". А за прошлые сутки, 14 октября, количество новых инфицированных в Харьковской области увеличилось на 651.

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