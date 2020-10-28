Харьков все еще первый: в каких областях больше всего случаев COVID-19

В Украине за прошлые сутки, 27 октября, самое большое количество новых случаев COVID-19 обнаружили в Харьковской и Одесской области.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, вчера в стране сделали 70 592 теста на коронавирус.

Так, наибольший суточных прирост заразившихся зафиксировали в таких областях:

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Харьковская область – 635 случаев; Одесская область – 567 случаев; Киев – 563 случая; Днепропетровская область – 497 случаев; Львовская область – 398 случаев.

Менее ста случаев болезни обнаружили только в Кировоградской (55) и Луганской области (95).

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Напомним, в Украине за последние сутки выявили 7474 новых случая инфицирования коронавирусом.

Также мы писали, что в настоящий момент в украинских больницах занято уже 25 424 койки, выделенные для пациентов с COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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