Харьков все еще первый: в каких областях больше всего случаев COVID-19

В Украине за прошлые сутки, 27 октября, самое большое количество новых случаев COVID-19 обнаружили в Харьковской и Одесской области.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
По его словам, вчера в стране сделали 70 592 теста на коронавирус.
Так, наибольший суточных прирост заразившихся зафиксировали в таких областях:
- Харьковская область – 635 случаев;
- Одесская область – 567 случаев;
- Киев – 563 случая;
- Днепропетровская область – 497 случаев;
- Львовская область – 398 случаев.
Менее ста случаев болезни обнаружили только в Кировоградской (55) и Луганской области (95).
Напомним, в Украине за последние сутки выявили 7474 новых случая инфицирования коронавирусом.
Также мы писали, что в настоящий момент в украинских больницах занято уже 25 424 койки, выделенные для пациентов с COVID-19.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк