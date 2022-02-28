Харьков жестоко обстреляли из "Градов", погибли десятки мирных жителей (фото, видео)

В Харькове обстреляли мирное население из Градов. В результате десятки людей погибли и еще сотни ранены.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.
"Харьков только что массировано обстрелян из Градов. Десятки погибших и сотни раненых ! Этот ужас должен увидеть весь мир! Смерть оккупантам!" - подписал он видео, опубликованное в Facebook.
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Обстрелы продолжаются уже больше двух часов. Жители города, которые успели спрятаться, сидят в укрытиях.
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Враг обстрелял спальные районы города – Салтовку, ХТЗ, Клочковскую, район Павлового поля и другие. Местные жители с улицы Отакара Яроша рассказали, что их обстреливали кассетными бомбами. Есть погибшие и раненые. Точное количество пока неизвестно, сообщили во время единого информационного марафона на украинских телеканалах.
Обстрелы продолжаются, но Харьков остается под контролем Украины.
Результаты обстрела Харькова. Фото: Труха Харьков
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