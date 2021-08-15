Дело Харьковских соглашений. СБУ вызвала нынешних и бывших нардепов на допросы – список

Уголовное производство открыли в марте по статье "государственная измена"

СБУ расследует дело Харьковских соглашений. / Фото: СБУ

Служба безопасности Украины вызывает на допросы ряд депутатов нынешнего и предыдущих созывов и бывших должностных лиц по делу Харьковских соглашений.

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Так, на сайте СБУ размещены повестки:

народному депутату Украины Юрию Бойко (ныне сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа За жизнь"), который должен явиться 16 августа в 10 часов к следователю СБУ для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве 22021000000000073 от 12 марта 2021 года по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена"). В этот же день на допрос вызван бывший глава СБУ Валерий Хорошковский ;

(ныне сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа За жизнь"), который должен явиться 16 августа в 10 часов к следователю СБУ для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве 22021000000000073 от 12 марта 2021 года по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена"). В этот же день на допрос вызван бывший глава СБУ ; другой повесткой вызывают на допрос бывшего первого заместителя председателя ВРУ, экс-главу Государственной таможенной службы Игоря Калетника на 18 августа;

на 18 августа; на 19 августа вызваны повестками на допрос бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин и его брат, который был главой Государственной пограничной службы Украины, Николай Литвин ;

и его брат, который был главой Государственной пограничной службы Украины, ; 20 августа на допрос должен явиться бывший первый заместитель председателя ВРУ, экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович, а 26 августа – экс-министр финансов Украины Федор Ярошенко.

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Что известно о деле

12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту подписания Харьковских соглашений и ратификации их Верховной Радой в 2010 году.

Главное следственное управление СБУ начала досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 год. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.

Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной Рады.

По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ начала расследовать обстоятельства подписания и ратификации Верховной Радой в 2010 году Харьковских соглашений. Этот документ позволил России увеличить в Крыму количество войск Черноморского флота и продлить срок действия их базирования.

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В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что депутаты начали открещиваться от голосования.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: