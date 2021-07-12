Харьковский депутат восстановил разбитый "камень дружбы" России и Украины (фото)

В марте этот знак Лесик уже восстанавливал, однако в тот же день его разбили активисты – сегодня депутат сделал попытку номер два

Андрей Лесик подыгрывает оккупантам. Коллаж "Сегодня"

Депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик восстановил ранее разбитый знак "дружбы" России и Украины и даже выступил за укрепление экономических связей со страной-агрессором, которая едва не захватила Харьков. Об этом он сообщил в Facebook.

Отметим, что в марте этот знак Лесик уже восстанавливал, однако в тот же день его разбили активисты. На новом памятном знаке написано: "Камень дружбы украинского и русского народов".

Камень "дружбы". Фото: Facebook/Лесик

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"Сегодня в очередной раз в Харькове восстановлен памятный знак дружбы украинского и русского народов. Этот знак находится недалеко от границы России и Украины. В наше смутное время мы хотим еще раз напомнить, что русские и украинцы прошли вместе долгий путь. Плечом к плечу трудились, строили и воевали. В конечном итоге всегда побеждали", – написал депутат.

Фото: Facebook/Лесик

Он считает, что у Украины и России одни и те же ценности – мир, укрепление экономических связей и процветание наших народов. Вот только он забыл упомянуть, что Россия сделала с Донбассом и Крымом.

Депутат с флагом. Фото: Facebook/Лесик

Напомним, в 2016 году Андрея Лесика лишили мандата депутата. Тогдашний мэр Геннадий Кернес обвинил его в бездеятельности как депутата, дискредитации партии "Возрождение" и использовании трибуны горсовета для самопиара.

А в 2017-м Лесика выволокли из зала горсовета в Харькове. Охранники Кернеса так увлеклись, что вывернули ему ногу, пока выносили на руках из зала.