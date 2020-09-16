Хасидов на границе с Украиной обеспечили кошерной едой – МИД

Украина работает с Израилем и Беларусью над решением проблемы

Значительное количество паломников-хасидов из Израиля продолжают находиться между белорусским и украинским пунктами пропуска на границе, и совместными усилиями украинской власти, посольств Израиля в Украине и Беларуси, а также ряда еврейских общин удалось обеспечить их кошерной едой и напитками. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook.

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"Много времени уделил сегодня тематике хасидов и ситуации в отдельных пунктах пропуска на границе с Республикой Беларусь, в т. ч. провел встречу с послом Государства Израиль в Украине господином Джоэлем Лионом", – рассказал Енин.



Он добавил, что Украина с пониманием относится к усилиям Израиля способствовать пропуску хасидов в нашу страну, и призвал к продолжению коммуникации по этим вопросам на уровне правительств двух государств.

Енин отметил, что вопросы пропуска паломников на территорию Украины входят в компетенцию Кабинета министров.

Напомним, на территории приграничных районов Беларуси находятся сотни хасидов, которые планировали попасть в Украину в связи с празднованием 19 сентября Рош ха-Шана.

Мы также сообщали, что после многочисленных сообщений СМИ о том, что на границе Украины со стороны Беларуси застряли тысячи паломников-хасидов, желающих отпраздновать в Умани иудейский Новый год Рош ха-Шана, глава МВД Израиля Арье Дери обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить в Украину паломников.

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