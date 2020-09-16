Українська
$ 28,06
33,34
  1. Последние новости Украины

Хасидов на границе с Украиной обеспечили кошерной едой – МИД

16 сентября, 01:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украина работает с Израилем и Беларусью над решением проблемы

Значительное количество паломников-хасидов из Израиля продолжают находиться между белорусским и украинским пунктами пропуска на границе, и совместными усилиями украинской власти, посольств Израиля в Украине и Беларуси, а также ряда еврейских общин удалось обеспечить их кошерной едой и напитками. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook.

Реклама

"Много времени уделил сегодня тематике хасидов и ситуации в отдельных пунктах пропуска на границе с Республикой Беларусь, в т. ч. провел встречу с послом Государства Израиль в Украине господином Джоэлем Лионом", – рассказал Енин.

Он добавил, что Украина с пониманием относится к усилиям Израиля способствовать пропуску хасидов в нашу страну, и призвал к продолжению коммуникации по этим вопросам на уровне правительств двух государств.

Енин отметил, что вопросы пропуска паломников на территорию Украины входят в компетенцию Кабинета министров.

В тренде
В Украине резко изменится погода: синоптик рассказала, когда похолодает

Напомним, на территории приграничных районов Беларуси находятся сотни хасидов, которые планировали попасть в Украину в связи с празднованием 19 сентября Рош ха-Шана.

Мы также сообщали, что после многочисленных сообщений СМИ о том, что на границе Украины со стороны Беларуси застряли тысячи паломников-хасидов, желающих отпраздновать в Умани иудейский Новый год Рош ха-Шана, глава МВД Израиля Арье Дери обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить в Украину паломников.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

граница паломники хасиды граница с Украиной Рош ха-Шана
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина может остаться без урожая: народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засуху
Украина может остаться без урожая: народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засухуЭкономика
Правила карантина в Украине изменят: о чем мэры договорились с Минздравом
Правила карантина в Украине изменят: о чем мэры договорились с МинздравомУкраина
В Украине резко изменится погода: синоптик рассказала, когда похолодает
В Украине резко изменится погода: синоптик рассказала, когда похолодаетУкраина
Двойное убийство в Никополе: что стало причиной стрельбы
Двойное убийство в Никополе: что стало причиной стрельбыДнепр
Украина ничего не обещала: Ермак об ультиматуме России по выборам
Украина ничего не обещала: Ермак об ультиматуме России по выборамПолитика
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 2400 новых случаев
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 2400 новых случаевУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять