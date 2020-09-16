Хасиды на границе Украины: Кабмин закрыл пункт пропуска

Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи". Сейчас там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину.

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Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, за соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства.

Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной инфекции. В МВД также подчеркнули, что люди там обеспечены продуктами питания и медикаментами.

Ранее мы сообщали, что Израиль просит Украину впустить хасидов из гуманитарных соображений. Глава МВД Израиля Арье Дери обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

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Также напомним, несмотря на ограничения въезда, один из паломников-хасидов попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска. Нарушитель границы, гражданин Израиля 1978 года рождения, сразу был задержан пограничным нарядом.

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Кроме того, наплыв хасидов на границе пограничники мониторят с вертолетов:

Видео: ГПСУ

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