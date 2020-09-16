Українська
$ 28,06
33,34
  1. Последние новости Украины

Хасиды на границе Украины: Кабмин закрыл пункт пропуска

16 сентября, 15:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Такие ограничительные меры введены из-за распространения COVID-19

Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи". Сейчас там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину.

Реклама

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, за соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства.

Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной инфекции. В МВД также подчеркнули, что люди там обеспечены продуктами питания и медикаментами.

Ранее мы сообщали, что Израиль просит Украину впустить хасидов из гуманитарных соображений. Глава МВД Израиля Арье Дери обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

В тренде
Кабмин пересмотрел карантинные правила: что изменилось

Также напомним, несмотря на ограничения въезда, один из паломников-хасидов попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска. Нарушитель границы, гражданин Израиля 1978 года рождения, сразу был задержан пограничным нарядом.

Реклама

Кроме того, наплыв хасидов на границе пограничники мониторят с вертолетов:

Видео: ГПСУ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

граница паломники хасиды закрытие Украина пункт пропуска
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Правила карантина в Украине изменят: о чем мэры договорились с Минздравом
Правила карантина в Украине изменят: о чем мэры договорились с МинздравомУкраина
Рада проголосовала за создание нового вида военной службы
Рада проголосовала за создание нового вида военной службыПолитика
Чем рискует Украина, если введет санкции против Беларуси
Чем рискует Украина, если введет санкции против БеларусиПолитика
В Украину идут
В Украину идут "арктические" заморозки: где и когда сильно похолодаетУкраина
Зеленский впервые прокомментировал отравление Навального
Зеленский впервые прокомментировал отравление НавальногоПолитика
Депутаты урезали себе рабочий день: как будет работать Рада
Депутаты урезали себе рабочий день: как будет работать РадаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять