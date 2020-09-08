Хасиды в Умани: Израиль пришлет своих полицейских

Правительство Израиля направит представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания паломников-хасидов в Умани. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook.

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Он уточнил, что 8 сентября Израиль подтвердил МИД Украины готовность направить шесть полицейских в Умань на время празднования Рош ха-Шана.

"Вчера обсудили вопросы взаимодействия центральной и местной власти во время празднования Рош ха-Шана в Умани, а сегодня правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани", – рассказал Енин.

По его словам, ранее Национальная полиция Украины направила Израилю соответствующий запрос.

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Напомним, в нынешнем году на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умань приедут около трех тысяч паломников-хасидов. В связи с этим министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все паломники пройдут тест на COVID-19, а подразделения МВД обеспечат правопорядок и безопасность на улицах Умани.

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Мы также сообщали, что среди хасидов, уже приехавших в Умань, обнаружили шесть человек с коронавирусом, и выяснилось, что паломники контактировали со многими людьми.

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