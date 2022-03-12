"Херсонщина – это Украина! Никаких псевдореферендумов!": заявление облсовета после экстренного заседания

Депутаты единогласно приняли обращение

/ Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

В Херсоне произошло экстренное заседание областного совета.

Про это сообщил в эфире телеканала "Рада" депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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Что приняли

Как отмечается, на экстренном заседании было принято обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", а никаких псевдореферендумов быть не может. Обращение было принято единогласно.

Что произошло

Российские захватчики планируют проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики".

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Оккупанты звонят депутатам облсовета и предлагают сотрудничество.

Обстановка

Украина уже 17-день защищает свою независимость и территориальную целостность от российских оккупантов. На сайте горсовета временно оккупированного Геническа появилось заявление об отставке руководства города.

Украина точно победит в войне с Россией, но пока еще неизвестно, когда придет наша победа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Примерно 1300 украинских защитников погибли с начала войны. Также погибли более 12 тыс. военных РФ.

Напомним, 9 марта Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты захватили следственный изолятор во временно оккупированном Херсоне.

По словам Денисовой, в Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются ввести полицейский режим.

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