"Херсонщина – это Украина! Никаких псевдореферендумов!": заявление облсовета после экстренного заседания

В Херсоне произошло экстренное заседание областного совета.
Про это сообщил в эфире телеканала "Рада" депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
Что приняли
Как отмечается, на экстренном заседании было принято обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", а никаких псевдореферендумов быть не может. Обращение было принято единогласно.
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Что произошло
Российские захватчики планируют проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики".
Оккупанты звонят депутатам облсовета и предлагают сотрудничество.
Обстановка
Украина уже 17-день защищает свою независимость и территориальную целостность от российских оккупантов. На сайте горсовета временно оккупированного Геническа появилось заявление об отставке руководства города.
Украина точно победит в войне с Россией, но пока еще неизвестно, когда придет наша победа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Примерно 1300 украинских защитников погибли с начала войны. Также погибли более 12 тыс. военных РФ.
Напомним, 9 марта Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты захватили следственный изолятор во временно оккупированном Херсоне.
По словам Денисовой, в Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются ввести полицейский режим.