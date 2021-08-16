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Ходил с ружьем и переписывался. Появилось видео последних минут жизни мэра Павлова

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
16 августа, 09:08
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Камеры наблюдения сняли гибель мэра Кривого Рога. Коллаж "Сегодня"
Камеры наблюдения сняли гибель мэра Кривого Рога. Коллаж "Сегодня"

В Сеть слили видео с камер наблюдения из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова, тело которого с огнестрельным ранением нашли на веранде его собственного дома.

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Запись опубликовал Telegram-канал Репортер UA.

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На видео видно, что Павлов был в комнате один. Он много курил, переписывался по телефону, после чего взял в руки ружье. В какой-то момент кошка в комнате отпрыгнула. Стоит отметить, что время на камерах сбито и из него вырезан фрагмент самого инцидента.

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После этого на записи с камеры наблюдения на улице показали, что мэр буквально вываливается из входной двери дома.

Это видео есть в распоряжении МВД, 16 августа правоохранители обещают опубликовать подробности дела.

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