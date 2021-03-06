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Холод и штормовой ветер: прогноз погоды на 7 марта (карта)

6 марта, 18:37

Виктория Барановская Виктория Барановская

Кое-где возможен мокрый снег

В воскресенье, 7 марта, в Украине будет прохладно и ветрено. Порывы ветра могут достигать штормовых показателей.

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Об этом написала в Facebook Наталья Диденко.

В этот день не прогнозируют существенных осадков. Только вечером возможен снег и мокрый снег на Волыни, Ровенщине и во всех северных областях.

"Ночью будет морозно, -2-7 градусов, на крайнем севере Украины и в Карпатах -9-12 градусов. Днем ожидается +2+6 градусов. В Киеве воскресенье прогнозируется с сильным ветром, холодной ночью до 3-6 градусов , завтра днем +2 +4 градуса", – пишет Диденко.

По ее прогнозу, в ближайшие дни в Украине еще побудет холодная погода, однако следующие выходные обещают быть теплыми. С пятницы, 12 марта, температура воздуха повысится до +7+10 градусов.

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Ранее мы сообщали, что хотя по календарю весна, на днях – праздник 8 марта, но зима не спешит уходить. Восьмого марта весну увидят жители не всех регионов, снег и дождь испортят праздник.

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