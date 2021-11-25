Холода отступают, но не везде: в каких областях завтра ждать потепления (карта)

Температура воздуха в стране ночью опустить до 7 градусов мороза

Погода в Украине на 26 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 26 ноября, в Украине будет сильный ветер. На некоторых территориях страны прогнозируют дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где будут ветер и дожди

Южный ветер будет разгоняться до 7-12 метров в секунду, а порывы возможны до штормовых, а это 15-22 метров в секунду. Такой ветер прогнозируют по всей Украине.

А вот дождей будет мало и пройдут они только вечером на крайнем западе Украины и в южных районах Одесской области.

Температура в пятницу

Температура воздуха в течение дня повысится, утверждает синоптик. Температура будет колебаться от +4 до +10 градусов. На востоке и на северо-востоке температура воздуха бедует максимум +5 градусов.

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Ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября. Фото: Наталии Диденко

Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодания, снег будут, но природных катаклизмов не ожидают.

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"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – рассказал синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать 25 и 30 градусов. Но в сравнении с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.

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