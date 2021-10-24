Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Барселона - Реал онлайн 🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Холодно, но без осадков: погода в Украине 25 октября

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
24 октября, 16:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Термометры будут фиксировать минусовые температуры
В Украине ожидается существенное похолодание
В Украине ожидается существенное похолодание / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ожидается существенное похолодание из-за перемещения арктической воздушной массы.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Реклама

Ветер будет северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 0... -5 градусов, на остальной территории 0... +5 ; днем +6... +11 градусов, на Закарпатье и Прикарпатье до +13 градусов.

В Киеве в понедельник осадков не ожидается, температура ночью 0... -2 градуса, днем 7... +9 градусов.

Реклама

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве за весь период метеорологических наблюдений днем 25 октября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 21,1 градуса тепла в 1923 году, самая низкая — в ночь на отметке 6,8 градуса мороза в 2014 году.

"Погодные качели" в Украине

На этой неделе в Украине температура воздуха сначала поднимется до 18 градусов тепла, но потом упадет до +8 градусов. Со среды, 20 октября, а также 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплеет. Уже в воскресенье, 24 октября, начнется существенное похолодание.

Реклама

Читайте также

  • Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
  • Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В будущем в стране будет меняться климат.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Короновирус за неделю

134 235

заболело за неделю в Украине

+43%

Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3739

Евро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять