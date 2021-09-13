Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Холодные дожди, бабье лето и мороз до -7: народный синоптик о погоде в октябре

Александр Панченко Александр Панченко Обозреватель Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
13 сентября, 11:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Леонид Горбань рассказал, когда украинцам ждать еще одного бабьего лета и когда придут холода
В октябре будет и тепло, и даже зимний холод. Коллаж "Сегодня"
В октябре будет и тепло, и даже зимний холод. Коллаж "Сегодня"

Сентябрь в Украине обещает закончиться холодами, а вот в октябре нас снова ждет бабье лето. Самый известный народный синоптик страны Леонид Горбань рассказал "Сегодня", что сначала будет холодно и дождливо, потом потеплеет до +20, а закончится месяц даже ночными морозами.

"Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным бабьим летом в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами", – сказал он.

По его словам, прохлада придет уже с первых дней и усугубится холодными дождями 4-5-го числа. Но к концу первой декады потеплеет, а к середине месяца погода станет почти сентябрьской: днем до +20 тепла, сухо и солнечно.

Реклама

Праздник Покрова Богородицы (14 октября), вопреки народным приметам – "до обеда лето, после обеда – зима" – окажется самым теплым днем октября. В этот день температура может быть выше 20 градусов.

"Однако уже спустя день-два погода резко изменится: температура упадет более чем на 10 градусов, до шести-восьми днем, налетят холодные дожди, к 20 октября на севере и востоке страны могут быть ночные заморозки. Глубокая осень придет после 25 октября, когда прорвавшийся с севера циклон принесет кратковременные, но ощутимые морозы – две-три ночи может быть до семи градусов ниже ноля. Осадков в эти дни не ожидается. К концу месяца снова потеплеет до 8-10 градусов днем, но ненадолго: уже дышит холодом ноябрь", – сказал Горбань.

В Украину пришла осень

  • Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась.
  • Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре.
  • Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

А пока в Украине бабье лето, на Филиппины обрушился тайфун "Чанту". Ураган оставил регион без электричества, тысячи людей эвакуированы.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.68

Евро (€)

31.58

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
1 205 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять