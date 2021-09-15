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Холодные дожди и первый снег: народный синоптик дал морозный прогноз на ноябрь

Александр Панченко Александр Панченко Обозреватель Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
15 сентября, 11:00
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Если сентябрь и октябрь радуют украинцев бабьим летом, то в ноябре уже тепла не ждем – конкретно запахнет зимой
Конец осени будет не самым приятным
Конец осени будет не самым приятным

Конец осени в Украине будет холодным и даже немного зимним – первый снег может выпасть уже в середине ноября и ожидаются первые морозы. Об этом рассказал "Сегодня" самый известный народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, начнется месяц холодными дождями, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом.

"Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к концу первой декады небо прояснится: на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше", – сказал Горбань.

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Но по-настоящему зимой запахнет уже в 20-х числах ноября.

"В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, может задержаться до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся. Морозная погода без осадков продлится до конца ноября", – подчеркнул народный синоптик.

В Украину пришла осень

  • Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась.
  • Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.
  • Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

А пока в Украине бабье лето, на Филиппины обрушился тайфун "Чанту". Ураган оставил регион без электричества, тысячи людей эвакуированы.

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