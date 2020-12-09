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Хомчак хочет роботизированные комплексы для армии (фото)

9 декабря, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Генерал рассказал о своем отношении к современным вооружениям, которые уже испытываются в Украине

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак хочет не только "Нептуны" для армии, но и роботизированные комплексы, которые позволят сберечь жизнь военных.

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Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

Он очень хорошо относится к варианту с новыми роботизированными беспилотными аппаратами Camel, которые недавно прошли испытания.

"Пусть нам покажут, какие роботизированные комплексы мы сегодня можем взять. Мы готовы менять штаты подразделений, готовы начинать подбирать персонал, обучать людей, чтобы поскорее вводить эти системы. Я за роботизированные комплексы. Чем больше у нас их будет, тем больше людей мы сохраним", – сказал Хомчак.

Беспилотник Camel

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Также генерал считает, что украинская армия должна отходить от прицепной артиллерии и отдать ее в территориальную оборону.

"Вооруженным силам нужны мобильные автоматизированные артиллерийские комплексы, обладающие скоростью, возможностью автоматизированной моментальной привязки к местности, обработки данных и подготовки к стрельбе. Этого мы никогда не добьемся с прицепной артиллерией", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине создают убийцу танков – самоходный ПТРК "Штурм-СМ". Украина кардинально изменила советский самоходный ракетный комплекс, который сможет пробивать броню любого танка в мире.

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ВСУ беспилотники Руслан Хомчак
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