Хомчак назвал количество российских военных на Донбассе

В последнее время на передовой стало больше российских снайперов

Количество российских военных на Донбассе на сегодняшний день составляет около трех тысяч человек, но даже при таком раскладе сил сейчас силовое решение конфликта невозможно.

Реклама

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в последнее время на передовой стало больше российских снайперов.

"По данным разведки, российских военнослужащих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей насчитывается около трех тысяч. Все поставки оружия, техники и продовольствия осуществляются с территории РФ. Также стало известно, что недавно зашли на Донбасс 10-12 профессиональных групп снайперов с РФ, мы их видели в Широкино", – сказал Хомчак.

При этом генерал уверен, что на сегодняшний день военное решение конфликта в существующих условиях невозможно.

Реклама

"Военного решения конфликта нет. Во многих местах мы "уперлись" в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено", – объяснил он.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Украине заявляли, что на оккупированных территориях кроме российских военных находятся 35 тысяч местных боевиков и наемников, а руководят ими российские офицеры. Однако главная проблема не в силах противника в ОРДЛО, а у границ Украины. В ВСУ ранее рассказывали о многотысячном войске РФ на границе с Украиной.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отмечал, что Россия готова к вторжению в Украину – ее войска в любой момент могут начать полноценное стратегическое наступление.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама