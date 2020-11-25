Українська
$ 28,37
33,68
  1. Последние новости Украины

Хомчак назвал количество российских военных на Донбассе

25 ноября, 15:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последнее время на передовой стало больше российских снайперов

Количество российских военных на Донбассе на сегодняшний день составляет около трех тысяч человек, но даже при таком раскладе сил сейчас силовое решение конфликта невозможно.

Реклама

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в последнее время на передовой стало больше российских снайперов.

"По данным разведки, российских военнослужащих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей насчитывается около трех тысяч. Все поставки оружия, техники и продовольствия осуществляются с территории РФ. Также стало известно, что недавно зашли на Донбасс 10-12 профессиональных групп снайперов с РФ, мы их видели в Широкино", – сказал Хомчак.

При этом генерал уверен, что на сегодняшний день военное решение конфликта в существующих условиях невозможно.

В тренде
Пока сухо и до +10, но это ненадолго: в Украину снова идет непогода
Реклама

"Военного решения конфликта нет. Во многих местах мы "уперлись" в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено", – объяснил он.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Украине заявляли, что на оккупированных территориях кроме российских военных находятся 35 тысяч местных боевиков и наемников, а руководят ими российские офицеры. Однако главная проблема не в силах противника в ОРДЛО, а у границ Украины. В ВСУ ранее рассказывали о многотысячном войске РФ на границе с Украиной.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отмечал, что Россия готова к вторжению в Украину – ее войска в любой момент могут начать полноценное стратегическое наступление.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс российские военные Руслан Хомчак
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 году
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 годуФинансы
Тотальный локдаун к Новому году. Названы две возможные даты
Тотальный локдаун к Новому году. Названы две возможные датыУкраина
Как сэкономить на отоплении газом
Как сэкономить на отоплении газомУкраина
Второй тур выборов прошел в 11 городах: результаты (обновляется)
Второй тур выборов прошел в 11 городах: результаты (обновляется)Украина
Признаки того, что вы переболели COVID-19 и не заметили
Признаки того, что вы переболели COVID-19 и не заметилиУкраина
Бизнесу обещают деньги за карантин. Зеленский назвал суммы и объяснил, как получить
Бизнесу обещают деньги за карантин. Зеленский назвал суммы и объяснил, как получитьБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять