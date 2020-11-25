Хомчак объяснил, почему ВСУ не отомстили боевикам за убийство военного

За все время перемирия погибли лишь 4 бойца и 14 получили ранения, констатировал генерал

Снайпер боевиков 24 ноября убил бойца ВСУ вблизи Авдеевки, но подразделения ООС не могли открыть ответный огонь из-за эвакуации раненого.

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Об этом рассказал журналистам главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, передает ArmyInform.

Он отметил, что на фронте благодаря перемирию резко сократилось количество потерь украинской армии. Также он прокомментировал вчерашнюю гибель бойца.

"По вчерашнему дню. Был обстрел, мы его квалифицировали как снайперский, идет расследование. Ранен военнослужащий 72-й бригады, который, к сожалению, в больнице скончался. Это четвертый случай гибели за 122 дня (перемирия) и имеем 14 раненых. Конечно, это много, если погибают или травмируются люди. Однако если брать в сравнении с прошлым периодом (мы не берем 2014-2015 годы), это, конечно, мало", – сказал Хомчак.

Генерал уточнил, что решение об открытии ответного огня принимает на месте командир подразделения. 24 ноября в районе Авдеевки огонь не открывали, потому что проводили эвакуацию раненого, пытаясь его спасти, объяснил он.

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"Комбриг принял решение огонь не открывать, потому что неизвестно, удалось бы эвакуировать военного или нет", – добавил Хомчак.

Сайт "Сегодня" также сообщал подробности о погибшем под Авдеевкой бойце ВСУ. Боевики убили военнослужащего 72-й отдельной мехбригады ВСУ им. Черных Запорожцев Вячеслава Минкина.

Видео: Сегодня

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