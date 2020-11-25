Українська
$ 28,37
33,68
  1. Последние новости Украины

Хомчак объяснил, почему ВСУ не отомстили боевикам за убийство военного

25 ноября, 15:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За все время перемирия погибли лишь 4 бойца и 14 получили ранения, констатировал генерал

Снайпер боевиков 24 ноября убил бойца ВСУ вблизи Авдеевки, но подразделения ООС не могли открыть ответный огонь из-за эвакуации раненого.

Реклама

Об этом рассказал журналистам главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, передает ArmyInform.

Он отметил, что на фронте благодаря перемирию резко сократилось количество потерь украинской армии. Также он прокомментировал вчерашнюю гибель бойца.

"По вчерашнему дню. Был обстрел, мы его квалифицировали как снайперский, идет расследование. Ранен военнослужащий 72-й бригады, который, к сожалению, в больнице скончался. Это четвертый случай гибели за 122 дня (перемирия) и имеем 14 раненых. Конечно, это много, если погибают или травмируются люди. Однако если брать в сравнении с прошлым периодом (мы не берем 2014-2015 годы), это, конечно, мало", – сказал Хомчак.

В тренде
Пока сухо и до +10, но это ненадолго: в Украину снова идет непогода

Генерал уточнил, что решение об открытии ответного огня принимает на месте командир подразделения. 24 ноября в районе Авдеевки огонь не открывали, потому что проводили эвакуацию раненого, пытаясь его спасти, объяснил он.

Реклама

"Комбриг принял решение огонь не открывать, потому что неизвестно, удалось бы эвакуировать военного или нет", – добавил Хомчак.

Сайт "Сегодня" также сообщал подробности о погибшем под Авдеевкой бойце ВСУ. Боевики убили военнослужащего 72-й отдельной мехбригады ВСУ им. Черных Запорожцев Вячеслава Минкина.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ Руслан Хомчак
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 году
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 годуФинансы
Тотальный локдаун к Новому году. Названы две возможные даты
Тотальный локдаун к Новому году. Названы две возможные датыУкраина
Как сэкономить на отоплении газом
Как сэкономить на отоплении газомУкраина
Второй тур выборов прошел в 11 городах: результаты (обновляется)
Второй тур выборов прошел в 11 городах: результаты (обновляется)Украина
Признаки того, что вы переболели COVID-19 и не заметили
Признаки того, что вы переболели COVID-19 и не заметилиУкраина
Бизнесу обещают деньги за карантин. Зеленский назвал суммы и объяснил, как получить
Бизнесу обещают деньги за карантин. Зеленский назвал суммы и объяснил, как получитьБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять