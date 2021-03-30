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Хомчак рассказал, сколько войск РФ на Донбассе, в Крыму и на границе

30 марта, 14:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Ростовской области наготове 15 батальонов, которые за сутки могут вторгнуться в Украину

Россия сосредоточила на границе с Украиной многотысячные силы. А на оккупированных территориях Украины находятся около 60 тысяч вражеских солдат. Об этом рассказал в Верховной Раде главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

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По состоянию на 30 марта этого года вдоль государственной границы Украины (в Брянской, Воронежской, Ростовской областях), на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп России.

"В последнее время под видом учений Россия наращивает войска вблизи границы Украины – на севере, востоке и юге. Всего ожидается дополнительно сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с уже существующими вблизи границы создает угрозы военной безопасности государства", – сказал Хомчак.

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Генерал отметил, что с 2014 года, за время оккупации Крыма Россией, осуществлено наращивание межвидового объединения войск РФ и на сегодняшний день насчитывает около 32 700 военнослужащих. Дополнительно отмечено наращивание группировки за счет перемещения еще пяти батальонных технических групп.

"В ОРДЛО развернуты группировки российский оккупационных войск противника "1-го и 2-го АК" в составе 14 боевых бригад-полков и подразделений обеспечения численностью около 28 тыс. человек, которые действуют при поддержке регулярных войск РФ, на командных должностях в которых находятся кадровые офицеры РФ", – сообщил главнокомандующий ВСУ.

Для обучения боевиков на оккупированных территориях находятся военные советники и инструкторы ВС РФ численностью более 2 тыс. человек. Кроме того, в Ростовской области находятся до 12 батальонных тактических групп, которые могут быть переброшены на Донбасс в течение 1-2 суток.

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Как сообщали новости "Сегодня", главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина готова к наступлению на Донбассе.

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Источник: Сегодня

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