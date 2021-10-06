Хотел сжечь Генконсульство и устроить теракты на Закарпатье: СБУ разоблачила агента РФ

Злоумышленник также искал человека, который бы убил местного общественного деятеля за 30 тысяч долларов

СБУ задержала агента РФ, который готовил теракты на Закарпатье. / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ предотвратила теракты в приграничном районе Закарпатской области. Злоумышленники планировали поджечь Генконсульство соседней страны и заказать убийство общественного деятеля.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Злоумышленники хотели дестабилизировать ситуацию в регионе и дискредитировать Украину на международной арене.

"Сейчас установлена личность организатора преступлений. По оперативным данным, он скрывается на территории РФ", – информирует украинская спецслужба.

СБУ направило материалы уголовного производства в суд. Продолжаются мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника.

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Чем занимался агент РФ?

По данным следствия, организатором преступления стал уроженец Луганской области. Его завербовали представители спецслужб РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины.

По заданию своих "кураторов" агент планировал:

поджог зарубежного дипломатического учреждения;

поджог несколько автомобилей с иностранной регистрацией;

повредить исторический памятник на территории Закарпатья;

подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За совершение преступления он "гарантировал" 30 тысяч долларов.

Среди других "задач" иностранного агента был также сбор и передача спецслужбам РФ секретных сведений о военных объектах на территории региона.

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Агентом РФ оказался житель Луганской области. Фото: СБУ

Наказание для злоумышленников

Сотрудники СБУ предотвратили совершение преступлений и разоблачили их участников.

Следователи органов безопасности направили в суд обвинительный акт в отношении организатора противоправной деятельности по статьям о государственной измене и подготовке террористического акта. За это можно получить до 15 лет тюрьмы.

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