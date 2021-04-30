Хотели раскачать ситуацию накануне майских. СБУ разоблачила сеть агитаторов (фото)

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность разветвленной сети агитаторов, которые пытались искусственно дестабилизировать ситуацию в различных регионах страны накануне майских праздников.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В Киеве разоблачен уроженец Донецкой области, который публично призвал к захвату государственной власти, а также агитировал присоединяться к рядам незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО. Свои "публикации" он размещал на нескольких аккаунтах в социальных сетях.

СБУ задержала интернет-агитаторов / Фото: СБУ

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В Черниговской и Волынской областях двое злоумышленников агитировали за действия, направленные на изменение пределов государственной границы Украины.

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Еще два пропагандиста из Волыни и Сум распространяли в Сети интернет-публикации с антиконституционными призывами. Материалы для своих "статей" злоумышленники брали с пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

СБУ задержало интернет-агитаторов / Фото: СБУ

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"Киберспециалисты СБУ продолжают активную работу по выявлению, фиксации и нейтрализации вражеских информационных операций против Украины, а также привлечения к ответственности участников этой противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области мужчина создал фейковый сельсовет и объявил себя "главой".