Хотели расстрелять одногруппников: СБУ разоблачила подготовку теракта в колледже

Двое студентов в соцсетях публиковали сообщения о подготовке массового расстрела

Теракт готовили два студента колледжа в Черкасской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ разоблачила подготовку теракта в колледже в Черкасской области. Там два студента угрожали совершить массовый расстрел одногруппников, а во время обысков у них нашли оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Реклама

Подробности

Информацию о подготовке к теракту студенты распространили через запрещенную в Украине соцсеть "Вконтакте". В своих сообщениях они рассказывали, как планируют массовый расстрел одногруппников.

Также злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками.

Реклама

Обыски

Правоохранители нашли у злоумышленников:

Реклама

два пистолета,

компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые предметы были направлены на экспертизу.

Как продвигается следствие

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных человек.

Раньше мы писали: