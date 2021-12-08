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Хотели расстрелять одногруппников: СБУ разоблачила подготовку теракта в колледже

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
8 декабря, 11:20
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Двое студентов в соцсетях публиковали сообщения о подготовке массового расстрела
Теракт готовили два студента колледжа в Черкасской области.
Теракт готовили два студента колледжа в Черкасской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ разоблачила подготовку теракта в колледже в Черкасской области. Там два студента угрожали совершить массовый расстрел одногруппников, а во время обысков у них нашли оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Подробности

Информацию о подготовке к теракту студенты распространили через запрещенную в Украине соцсеть "Вконтакте". В своих сообщениях они рассказывали, как планируют массовый расстрел одногруппников.

Также злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками.

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Обыски

Правоохранители нашли у злоумышленников:

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  • два пистолета,
  • компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые предметы были направлены на экспертизу.

Как продвигается следствие

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных человек.

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