Українська
$ 28,16
34,25
  1. Последние новости Украины

"Хотим вернуться к адаптивному карантину": Степанов рассказал, что ждет украинцев

25 января, 10:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас Минздрав изучает эпидемиологическую ситуацию по всем регионам

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине планируют ввести адаптивный карантин на замену нынешним "оранжевым" ограничениям.

Реклама

Он напомнил, что сейчас мы живем в общих карантинных ограничениях ("оранжевой зоны").

"В течение недели мы проанализируем ситуацию, в том числе в разрезе регионов, где и какая эпидемиологическая ситуация. Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что для того, чтобы вернуться к адаптивному карантину, чтобы он был эффективен, необходимо сейчас проанализировать, как отличается ситуация в регионах.

"Важно, чтобы было понимание, когда и как мы возвращаемся к тем или иным ограничениям и в связи с чем мы их вводим", – добавил глава Минздрава.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине закончился локдаун. Теперь вернулись ограничения "оранжевой зоны", открываются кафе, магазины, торговые центры и много другое. Как будем жить с 25 января.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Максим Степанов адаптивный карантин

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Курс доллара: что придет на смену стабильности
Курс доллара: что придет на смену стабильностиЭкономика
"Представитель русской цивилизации" из Драгоманова обвинила Украину в фашизме из-за закона о языкеУкраина
Почему статистика врет и зачем нужен локдаун – интервью с Иосифом Зисельсом, просчитавшим пандемию
Почему статистика врет и зачем нужен локдаун – интервью с Иосифом Зисельсом, просчитавшим пандемиюУкраина
"Я сестра Навального" – депутат из Переяслава подтвердила слухи о связях с политикомРоссия
Локдаун закончился: как будем жить с 25 января
Локдаун закончился: как будем жить с 25 январяУкраина
Из дробовика по детям: в Тернополе от стрелка пострадал не один школьник
Из дробовика по детям: в Тернополе от стрелка пострадал не один школьникУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять