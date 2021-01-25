"Хотим вернуться к адаптивному карантину": Степанов рассказал, что ждет украинцев

Сейчас Минздрав изучает эпидемиологическую ситуацию по всем регионам

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине планируют ввести адаптивный карантин на замену нынешним "оранжевым" ограничениям.

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Он напомнил, что сейчас мы живем в общих карантинных ограничениях ("оранжевой зоны").

"В течение недели мы проанализируем ситуацию, в том числе в разрезе регионов, где и какая эпидемиологическая ситуация. Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что для того, чтобы вернуться к адаптивному карантину, чтобы он был эффективен, необходимо сейчас проанализировать, как отличается ситуация в регионах.

"Важно, чтобы было понимание, когда и как мы возвращаемся к тем или иным ограничениям и в связи с чем мы их вводим", – добавил глава Минздрава.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине закончился локдаун. Теперь вернулись ограничения "оранжевой зоны", открываются кафе, магазины, торговые центры и много другое. Как будем жить с 25 января.

Видео: Сегодня

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