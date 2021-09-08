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"Хотя бы одной дозой": в Минздраве назвали условие работы учебных заведений в желтой зоне

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
8 сентября, 14:30
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Большинство ограничений, в желтом и красном уровне эпидемической опасности не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы
80% сотрудников в учебных заведениях должны получить одну дозу вакцины. Фото: коллаж "Сегодня"
80% сотрудников в учебных заведениях должны получить одну дозу вакцины. Фото: коллаж "Сегодня"

Для продолжения работы учебных заведений при условии введения желтой зоны карантина должны быть вакцинированы от коронавируса 80% сотрудников хотя бы первой дозой.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства.

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"Работа учебных заведений в желтом уровне не будет ограничиваться при условии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой", – сказал он.

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Ляшко добавил, что большинство ограничений, предусмотренных в желтом и красном уровне эпидемической опасности не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы.

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"Для желтого уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для красного – потребуется полный курс прививок", – пояснил министр.

"Плюшки" для вакцинированных в Украине

В Украине ввели поощрения для людей, которые получат прививку от коронавируса:

  • вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";
  • в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna.

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Также напомним, в Украине семейные врачи могут получить дополнительное вознаграждение (в том числе денежное) в случае высокого охвата вакцинацией их пациентов.

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