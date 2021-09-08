"Хотя бы одной дозой": в Минздраве назвали условие работы учебных заведений в желтой зоне

Для продолжения работы учебных заведений при условии введения желтой зоны карантина должны быть вакцинированы от коронавируса 80% сотрудников хотя бы первой дозой.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства.
"Работа учебных заведений в желтом уровне не будет ограничиваться при условии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой", – сказал он.
Ляшко добавил, что большинство ограничений, предусмотренных в желтом и красном уровне эпидемической опасности не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы.
"Для желтого уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для красного – потребуется полный курс прививок", – пояснил министр.
"Плюшки" для вакцинированных в Украине
В Украине ввели поощрения для людей, которые получат прививку от коронавируса:
- вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";
- в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.
Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna.
Также напомним, в Украине семейные врачи могут получить дополнительное вознаграждение (в том числе денежное) в случае высокого охвата вакцинацией их пациентов.