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Хотят ли украинцы уступок территорий ради мира: опрос

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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24 мая, 14:06
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Граждан нашей страны опрашивали 13-18 мая
Украинцы ответили, хотят ли уступок территорий ради мира.
Украинцы ответили, хотят ли уступок территорий ради мира. / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com

Территориальные уступки ради мира считают недопустимыми 82% украинцев. Интересно и то, что против уступок выступают большинство населения во всех регионах Украины.

Об этом говорят результаты опроса КМИС, который был проведен 13-18 мая.

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Результаты опроса

При этом из оставшихся 18% – 10% респондентов готовы на территориальные уступки, а 8% не готовы ответить.

Как отмечается, во всех регионах Украины большинство населения против любых территориальных уступок. Даже на востоке, где сейчас проходят интенсивные бои, 68% против уступок (готовы на уступки – только 19%), а на юге нашей страны – 83% против уступок (готовы – только 9%).

Также важно, что среди проживающих на оккупированных территориях респондентов 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки – 18%). При этом среди тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки – только 5%).

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/ Фото: Сегодня

Напомним, двое из трех болгар опасаются, что РФ нанесет ракетные и бомбовые удары по объектам в Болгарии, тогда как более половины опасаются, что Россия может их оккупировать. Об этом говорится в национально репрезентативном социологическом опросе, проведенном агентством ESTAT от имени Фонда "Мастерская гражданских инициатив".

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Кристина Дмитренко - 22-летняя биатлонистка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр, в рядах Нацгвардии защищает Украину от российских оккупантов. “Пусть я временно и сменила винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – буду стоять до конца. А стрелять я умею!” - говорит чемпионка.
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