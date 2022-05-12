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Хозяйка кошки Шафы из Бородянки: "15 человек хотели ее удочерить"

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Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня
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12 мая, 06:30
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История спасения животного больше похоже на детектив. Взять кошку себе захотело множество людей, некоторые говорили, что являются ее хозяевами. Но настоящему владельцу доказать, что кошка его, не представляло никакого труда
Мы узнали правдивую историю легендарной кошки Шафы из Бородянки, а также ее настоящей хозяйки по имени Анастасия
Мы узнали правдивую историю легендарной кошки Шафы из Бородянки, а также ее настоящей хозяйки по имени Анастасия / Фото: Коллаж: Сегодня

Спустя неделю после того, как в Бородянке с 7-го этажа разрушенного дома спасли кошку, ставшую знаменитостью, нашлась и ее настоящая владелица. История с этим животным слегка похожа на детективную. Как выяснилось, волонтеры назвали ее Шафой, но на самом деле кошку зовут Глори. Кроме того, права на нее предъявляли сначала 12 человек, а затем это число выросло до 15. Настоящая хозяйка предоставила общественности фото кошки из мирной жизни.

Спасатели сняли кошку с 7 этажа. Ее хозяева в этот момент были в соседнем селе и не могли вернуться домой.
Спасатели сняли кошку с 7 этажа. Ее хозяева в этот момент были в соседнем селе и не могли вернуться домой. / Фото: TSN

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Кошку вернут хозяевам, когда подлечат

Хозяйку кошки зовут Анастасия Лунева, сама она из Бородянки. Вот что девушка рассказала в комментарии "Сегодня":

"Сегодня нам позвонили из зоозащитной организации и сказали, что кошку нам вернут после лечения. Точной даты пока не назвали, известно лишь, что это произойдет после полного выздоровления".

На вопрос о том, как так получилось, что животное осталось само, Анастасия ответила нам так:

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"Мы вообще не ожидали, что Бородянка окажется в эпицентре военных действий. Из Бородянки мы не убегали, как пишут некоторые. Мы были у бабушки в другом населенном пункте", – уточняет Анастасия.

Настоящее имя кошки Шафы – Глория. Фото стало доказательством того, кто является настоящим хозяином мурлыки.
Настоящее имя кошки Шафы – Глория. Фото стало доказательством того, кто является настоящим хозяином мурлыки.

Кошка совсем взрослая – ей 12 лет

О самой кошке Анастасия рассказывает так:

"Ей почти 12 лет, но появилась она у нас в двухмесячном возрасте. Она достаточно спокойная, но с характером. Если ей что-то не нравится, то она не будет имитировать то, что ей это нравится".

Увидеться с кошкой она планирует уже в самое ближайшее время. Сейчас ждет разрешения от волонтеров.

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Как выяснилось, на странице зоозащитной организации, которая собирает деньги на лечение кошки, сотни людей оставили комментарии, где требуют срочно отдать животное хозяевам.

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