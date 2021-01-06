"Христос родился! Славим его!": Сочельник в Киеве на фото и видео

Мы узнали, как прошел канун Рождества в Софии Киевской, Владимирском и Михайловском соборах

Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре христиан и для многих он по праву считается самым любимым. И в этот день миллионы украинцев посещают церкви, где проходят традиционные праздничные службы.

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"Сегодня" посетили главные храмы украинской столицы и узнали, как проходили рождественские службы там.

Киево-Печерская Лавра

Видео: Сегодня

Первой наш корреспондент побывал в Лавре. По состоянию на 17:00 в храме были около 300 верующих, но количество прихожан постоянно увеличивалось. Богослужение проходило в Трапезном храме.

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

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Многие из прихожан поделились с "Сегодня" тем, что искренне рады возможности быть здесь в этот светлый праздник.

Михайловский собор

Видео: Сегодня

Перед Михайловским собором проходил концерт уличных музыкантов – при нас играли песню Yesterday бессмертных The Beatles. В самом Михайловском соборе "Сегодня" застали около 300 человек, которые собрались на службу – ее ведет Епифаний с духовенством.

/ Фото: Сегодня

Также здесь мы насчитали шесть елок – в других храмах такого нет. Правда, ни на одном из деревьев не было игрушек.

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/ Фото: Сегодня

Андреевская церковь

В Андреевской церкви в этот день богослужений не проходило – на центральном входе нас встретила закрытая дверь. В сам храм мы смогли попасть только через боковую дверь.

"У нас служба была 25-го. Сегодня можно поставить свечку и написать записку. Например, за здравие", – сообщила "Сегодня" служительница.

Владимирский собор

Видео: Сегодня

Во Владимирском соборе, кроме прихожан, в Рождественский вечер много туристов-иностранцев. Они с интересом слушали и наблюдали за службой.

Реклама / Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Видео его обращения смотрите на нашем сайте.

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