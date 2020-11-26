Нас готовят к карантину: как менялись заявления властей за неделю

На Новый год в Украине могут объявить локдаун – жесткий карантин на праздники в стране уже открыто поддержали несколько членов правительства.
Хотя, судя по предыдущим заявлениям властей, его могли ввести еще с сегодняшнего дня – именно 26 ноября количество новых случаев COVID-19 в Украине превысило отметку в 15 тысяч.
Сайт "Сегодня" решил вспомнить хронологию заявлений руководства страны о введении локдауна и проследить ход мыслей властей.
19 октября
Более месяца назад президент Владимир Зеленский пригрозил украинцам жестким карантином при условии ежедневного прироста 9,5 тысяч случаев COVID-19 (эту отметку мы "осилили" 6 ноября). В то время регистрировали по 4-5 тысяч новых заболевших.
22 октября
Через несколько дней глава государства повысил планку для локдауна до 15 тысяч новых заболевших в сутки. В тот день в Украине обнаружили чуть больше 7 тысяч заразившихся.
20 ноября
С тех пор количество инфицированных неизменно росло (в их числе оказался и сам Зеленский), приближаясь к упомянутой главой государства отметке. Но министр здравоохранения Максим Степанов в одном из интервью увеличил границу для введения самых жестких мер до 30 тысяч инфицированных.
21 ноября
Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что правительство разрабатывает планы насчет полного локдауна, но назвал это "планом Б", добавив, что карантин выходного дня помогает в борьбе с мобильностью вируса. Тем временем количество новых заболевших растет с каждым днем – уже 14 580 человек.
24 ноября
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко стал первым членом правительства, кто официально поддержал введение жестких карантинных ограничений на время новогодних праздников. "Заражаемость" украинцев после выходных традиционно ниже – в этот день сообщили почти о 12,3 тысячах новых случаев COVID-19.
26 ноября
Министр внутренних дел Арсен Аваков официально поддержал своего коллегу, с одной оговоркой – вводить локдаун нужно как можно скорее и на 3-4 недели.
Неофициально
Источники "Сегодня" в Кабмине и ОП считают, что из-за динамики распространения COVID-19 Новый год украинцам придется праздновать в этом году дома.
Напомним, в пресс-службе Офиса президента заявили, что введение локдауна еще остается под вопросом и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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