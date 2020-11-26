Нас готовят к карантину: как менялись заявления властей за неделю

Власти могли закрыть страну уже 6 и 26 ноября, но не сделали этого

На Новый год в Украине могут объявить локдаун – жесткий карантин на праздники в стране уже открыто поддержали несколько членов правительства.

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Хотя, судя по предыдущим заявлениям властей, его могли ввести еще с сегодняшнего дня – именно 26 ноября количество новых случаев COVID-19 в Украине превысило отметку в 15 тысяч.

Сайт "Сегодня" решил вспомнить хронологию заявлений руководства страны о введении локдауна и проследить ход мыслей властей.

19 октября

Более месяца назад президент Владимир Зеленский пригрозил украинцам жестким карантином при условии ежедневного прироста 9,5 тысяч случаев COVID-19 (эту отметку мы "осилили" 6 ноября). В то время регистрировали по 4-5 тысяч новых заболевших.

22 октября

Через несколько дней глава государства повысил планку для локдауна до 15 тысяч новых заболевших в сутки. В тот день в Украине обнаружили чуть больше 7 тысяч заразившихся.

20 ноября

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С тех пор количество инфицированных неизменно росло (в их числе оказался и сам Зеленский), приближаясь к упомянутой главой государства отметке. Но министр здравоохранения Максим Степанов в одном из интервью увеличил границу для введения самых жестких мер до 30 тысяч инфицированных.

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21 ноября

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что правительство разрабатывает планы насчет полного локдауна, но назвал это "планом Б", добавив, что карантин выходного дня помогает в борьбе с мобильностью вируса. Тем временем количество новых заболевших растет с каждым днем – уже 14 580 человек.

24 ноября

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко стал первым членом правительства, кто официально поддержал введение жестких карантинных ограничений на время новогодних праздников. "Заражаемость" украинцев после выходных традиционно ниже – в этот день сообщили почти о 12,3 тысячах новых случаев COVID-19.

26 ноября

Министр внутренних дел Арсен Аваков официально поддержал своего коллегу, с одной оговоркой – вводить локдаун нужно как можно скорее и на 3-4 недели.

Неофициально

Источники "Сегодня" в Кабмине и ОП считают, что из-за динамики распространения COVID-19 Новый год украинцам придется праздновать в этом году дома.

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Напомним, в пресс-службе Офиса президента заявили, что введение локдауна еще остается под вопросом и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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