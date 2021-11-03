Хроники коронавируса. Антивакцинаторы митингуют по всей стране, пока больницы переполнены COVID-больными

Города живут в режиме усиленного карантина из-за коронавируса, но это не останавливает распространение болезни

В Украине сложная ситуация с коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине остается сложной. За прошедшие сутки, 2 ноября, в Украине зафиксировали 23 393 новых случая COVID-19, а за последнюю неделю – более 150 тысяч.

Сайт "Сегодня" рассказывает, какая обстановка в регионах.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в:

городе Киев (2024),

Днепропетровской области (1935),

Одесской области (1858),

Запорожской области (1558),

Харьковской области (1374).

Киев

Заболеваемость. За минувшие сутки 2024 больных коронавирусом. 69 человек скончались.

Больницы. 2 ноября госпитализировали 205 больных коронавирусом и 298 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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В больницах ежесуточно используют в общей сложности от 35 до 45 тонн кислорода. В столице из 6050 коек, подготовленных для лечения больных коронавирусом, 88% уже оснащены системой подачи кислорода.

Локдаун в Киеве может длиться минимум месяц. А пик очередной волны заболеваемости коронавирусом в столице – еще впереди.

Вакцинация. Почти 33 тысяч человек за сутки.

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Зона карантина – "красная".

Митинг антивакцинаторов. Сегодня проходит акция противников вакцинации против коронавируса. Требуют отменить прививки и карантин, а также проверить вакцины. Кроме того, активисты перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли. Из-за массовых акций Киев остановился в огромных пробках, а врачи не могут доехать к COVID-больным.

В Киеве антивакцинаторы вышли на протест. Фото: Сегодня

Днепр

Больницы. В городе больных COVID-19 принимают в восьми медучреждениях. В общей сложности по городу выделено 1970 коек для таких пациентов. В настоящее время они заполнены на 65%.

Больницы на 100% обеспечены кислородом, есть запас лекарств и средств индивидуальной защиты. На стационарном лечении находится 1276 пациентов с коронавирусом. Почти 97% из них – не вакцинированы. В реанимации вакцинированных пациентов нет.

Вакцинация. В Днепре работает 12 центров массовой вакцинации и 34 пункта прививок. Всего в области за минувшие сутки вакцинировали более 15 тысяч человек.

Зона карантина – "красная".

Одесса

Заболеваемость. За последние сутки COVID-19 заболели 838 одесситов. Всего продолжают болеть коронавирусом 18 689 человек. 70 618 жителей города одолели болезнь.

Больницы. В больницах Одессы по состоянию на 3 ноября находятся 957 пациентов с COVID-19, из них 759 – в тяжелом состоянии. При этом в детской городской больнице №3 – 47 детей, больных ководом. На 3 ноября в опорных больницах Одессы свободна 41 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.

В городских больницах потребность в кислороде составляет 105 тонн в неделю или 15 тонн в сутки. Она выросла почти втрое в сравнении с предыдущей волной коронавируса.

Вакцинация. За минувшие сутки в Одесской области привились 9486 человек.

Зона карантина – "красная".

Митинги антивакцинаторов. Акция проходит спокойно. Жители города держат в руках плакаты, в которых требуют "не проводить на них опыты" и "не трогать детей".

Антивакцинаторы в Ивано-Франковске. Фото: Думская

Запорожская область

Заболеваемость. В ОГА говорят, что ситуация в области сложная, но контролируемая. За прошедшие сутки зарегистрировали 1559 новых случаев и 39 смертей. В то время как поправилось в сутки только 162 человека. Кроме того, продолжают лечиться – 31 565 человек, заболевших ранее.

Больницы. В Запорожской области увеличили количество больниц, принимающих больных с коронавирусом, с 11 до 23. К утру 3 ноября в области занято 83,2% мест в ковидных отделениях.

Вакцинация. За последние сутки, 2 ноября, в области сделали 16 030 прививок.

Зона карантина – "красная".

Митинги ативакцинаторов. Инициативу подхватили и в Запорожье. Однако в городе кроме лозунгов и несогласия с вакцинацией устроили стычки с полицией. В ходе конфликта одного из митингующих толкнули и он ударился об асфальт, а потом 15 минут был без сознания.

Схватки в Запорожье. Фото: akzent.zp.ua

Харьков и область

Заболеваемость. По состоянию на 3 ноября, в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 858 новых случаев заболевания коронавирусом. До сих пор под наблюдением медиков 33 552 жителей города, заболевших ранее

Больницы. Медицинская система в регионе напряженная, но справляется с тем количеством больных, которые поступают на госпитализацию. В Харьковской области наблюдается уменьшение количества госпитализированных. За последнюю неделю цифра колеблется от 142 до 165 человек в сутки. В целом в области превысили показатель по загруженности кроватей на 0,2% (показатель за последние сутки был 65,2%).

Кроме того, в больницах не хватает медиков из-за увеличения ковид-больных. В Харьковскую областную клиническую больницу на днях звали врачей всех специальностей.

Вакцинация. В области за сутки первой дозой вакцины привито 11512 человек, второй дозой – 5464.

Зона карантина – "оранжевая". При этом регион на грани "красной" зоны, ведь превышены три карантинных показателя из шести (не соответствуют норме уровень заболеваемости коронавирусом, уровень госпитализаций и загруженность коек с кислородом).

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