Хроники коронавируса. Более 800 смертей за сутки, а людей отстраняют от работы

В Украине ситуация с коронавирусом с каждым днем ухудшается. За сутки в стране зафиксировали более 800 смертей, а красная зона карантина продолжает расширяться.
Подробнее о ситуации с COVID-19 в Украине – читайте далее в материале "Сегодня".
Более 800 смертей за сутки
За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426).
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Также за прошлые сутки госпитализировали 2967 человек, а летальных исходов – 833. Кроме этого, выздоровели от коронавируса 16 609 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 107 489 человек;
- выздоровели – 2 537 565 человек;
- летальных исходов – 73 390.
Красная зона карантина расширилась
Минздрав обновил карантинные зоны. Красных регионов уже 17, а желтая зона самая маленькая.
Красная зона
В этой зоне находятся 17 регионов:
- г. Киев.
- Херсонская область.
- Одесская область.
- Запорожская область.
- Донецкая область.
- Днепропетровская область.
- Сумская область.
- Николаевская область.
- Ровенская область.
- Житомирская область.
- Ивано-Франковская область.
- Киевская область.
- Луганская область.
- Хмельницкая область.
- Черниговская область.
- Львовская область.
- Волынская область.
Оранжевая зона
В этой зоне находятся 6 регионов:
- Винницкая область.
- Полтавская область.
- Харьковская область.
- Черкасская область.
- Черновицкая область.
- Закарпатская область.
Желтая зона
В этой зоне только две области:
- Кировоградская.
- Тернопольская.
В Украине появилась справка о противопоказаниях к COVID-вакцинации
Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам с временными или постоянными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19.
Соответствующая форма № 028-1/о "Вывод врача относительно наличия противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и инструкция по ее заполнению утверждена приказом Минздрава № 2394 от 2 ноября 2021 года.
Форма № 028-1/о заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с Инструкциями к применению вакцин, а также с перечнем медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок, утвержденным еще в 2011 году.
При этом в Минздраве напоминают, что постоянные противопоказания могут быть лишь к прививке конкретной вакциной от COVID-19. Например, тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на первую дозу этой вакцины или на один из ее компонентов.
В справке о временных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний.
Какие бывают противопоказания:
- Абсолютные – состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину для реципиента вакцины, а риски от проведения вакцинации значительно превышают преимущества от прививки. Абсолютные противопоказания могут быть неизменными и временными.
- Предостережение – ситуация, когда окончательное решение о прививке принимает врач с учетом преимуществ перед рисками от проведения или непроведения прививки в зависимости от сложившейся ситуации.
- Постоянные – противопоказания к прививкам, имеющие постоянный пожизненный характер и, возможно, не снимаемые на протяжении жизни.
- Временные – противопоказания, непосредственно имеющиеся в момент решения вопроса о проведении прививки, они носят временный характер и потом исчезают.
Полный список противопоказаний можно найти по ссылке.
Отстранение от работы из-за прививки
Юристы прокомментировали отстранение от работы невакцинированных людей определенных профессий.
Например, адвокат Иван Либерман сообщил, почему, на его взгляд, эта норма все же сомнительна с позиции закона.
"Есть такие понятия, как дух закона и буква закона. Первый говорит о том, что нужно действовать, исходя из интересов национальной безопасности. То есть с точки зрения духа закона считается правильным, когда государство ограничивает законные права и интересы людей", – говорит Иван Либерман.
Он добавил, что "с точки зрения буквы закона" у нас в стране сейчас нет закона об обязательной вакцинации и санкций за его невыполнение.
"Это говорит о том, что парламентарии не хотят и не будут нести никакой ответственности в случае последствий. Поэтому и нет такого закона в Украине. Все возложено на ведомства и управления. Те же лишь дают рекомендации, которые в районах и селах воспринимаются как немедленные к исполнению", – добавил Либерман.
Еще один адвокат, Ростислав Кравец, уточняет, что у директоров школ и органов местной власти нет полномочий отстранять людей от работы.
"Также есть лица, которые написали заявления о том, что они планируют сделать прививку. Их не имеют права отстранять. Отстранение граждан от работы чревато уголовной ответственностью. Кроме того, это ущемление прав человека по признаку невакцинации", – сообщил нам Ростислав Кравец.
Отстранения от работы
Отстраненным от работы не будут платить зарплату. Также они не смогут получить больничные. При этом увольнять их не будут.
Вернуться на работу можно будет только после того, как человек вакцинируется хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Либо же ему необходима справка о противопоказаниях к вакцинации.
Без прививки уже сегодня не пускают на работу сотрудников таких учреждений:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов.
Зарплата – только вакцинированным
В Одессе неделю назад на одном из предприятий заявили, что не всем сотрудникам будут выплачивать заработную плату. Деньги получат только те, у кого есть сертификат о вакцинации против COVID-19.
Работникам одного из предприятий отправили сообщения с предупреждением, что заработная плата будет выплачиваться только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19. Кроме того, уточнили, что по этой же причине аванс на карты в первые числа ноября перечислять не будут.
Кого не пускают работать без СOVID-сертификатов?
История учительницы
Не обошли новшества и учительницу младших классов Анастасию Гришко. Сегодня она в первый раз не провела урок для своих учеников.
"Я уже приказом директора отстранена от работы", – рассказала Анастасия.
По ее словам, на прошлой неделе дирекция школы предупредила – с понедельника от работы отстранена. Говорит, весной уже болела ковидом, а не вакцинировалась по состоянию здоровья.
"Я считаю, что сейчас для меня есть опасность. Но врачи со мной не согласны. По официальным протоколам, я должен привиться", – пояснила учительница.
Что думают родители?
Впрочем, несмотря на это, делать прививку не планирует. Отстранение учительницы изрядно возмутило родителей и учеников.
"У нас второй класс, ребята уже полюбили учительницу, она у нас профессиональная. Это ее решение и к тому же абсурд этой ситуации в том, что обучение в данный момент проходит онлайн", – рассказал отец одной из учениц Александр Валяев.
Массовое отстранение учителей
За первый день в Черкассах от работы уже отстранили более сотни педагогов. Все без прививки и, несмотря на это, не имеют медицинских противопоказаний к вакцинации.
"Кто-то не вакцинировался по каким-то собственным соображениям, кто-то просто не вакцинировался. У кого-то не было справки. У каждого ситуация разная", – объяснил исполняющий обязанности директора департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Богдан Белов.
Например, в Ровненской области учительница не вакцинировалась… потому что ей не позволяет религия. А отстранение намерена обжаловать: "Сколько всемогущий Бог определил мне здесь работать, столько я буду работать. И ваши преступные предписания и приказы будут обжалованы".
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