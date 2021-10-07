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Хроники коронавируса. Пока у больниц очереди из "скорых", области готовятся к красной зоне

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
7 октября, 10:28
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Вместе с ростом заболеваемости в Украине увеличилось и количество госпитализаций. Много больных нуждаются в кислородной поддержке, реанимации заполнены
Коронавирус косит украинцев
Коронавирус косит украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине растет заболеваемость COVID-19. 6 октября зафиксировали самое большое количество новых случаев ковида в этом сезоне – 15 125. Власти уже заявили, что вскоре несколько областей могут перейти из желтой в красную зону карантина.

Сайт "Сегодня" проанализировал, как изменилась ситуация с ковидом за последнюю неделю.

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Статистика за неделю

С 30 сентября по 7 октября в Украине зафиксировали 74 264 случая коронавируса. По сравнению с предыдущей неделей прирост заболеваемости составил 40%.

Самое большое количество новых больных обнаружили 6 октября – 15 125, самое низкое – 3 октября, 4821.

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

Красная зона уже близко

Из-за сильного роста заболеваемости премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону. Там введут новые ограничения. В частности, общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы.

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Какие области в зоне риска:

  • Харьковская,
  • Запорожская,
  • Херсонская.

Больницы заполнены

В Украине выросло и количество госпитализаций. В Харькове, Одессе, Днепре и Ивано-Франковске местные власти говорят о заполненных больницах. На входах в медучреждение стоят очереди "скорых" с больными ковидом.

В Ивано-Франковске готовятся открывать дополнительные отделения для пациентов с ковидом. Пока заполненность больниц – 70%, но наплыв пациентов стремительно растет.

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А в одесских опорных больницах уже закончились места в реанимации для больных COVID-19. В городе и области всего 4 ковидных стационара, однако там уже не хватает врачей. По словам медиков, за сентябрь уровень госпитализации в Одесской области вырос в 4 раза.

Тем временем во Львове возле клинической больницы скорой помощи заметили целую очередь из машин с больными COVID-19. Городской штаб оперативного реагирования рекомендует усилить карантинные ограничения.

В Днепре в больнице Мечникова реанимация сейчас заполнена тяжелыми пациентами с коронавирусом. В медучреждении уже перекрыли работу старого корпуса – там будут принимать только пациентов с ковидом.

Директор больницы Мечникова Сергей Рыженко рассказал, сейчас в ковид-отделении лежат три семьи с тяжелыми формами COVID-19. Чтобы родственники не видели страданий друг друга, их разместили в разных палатах.

В Харькове ситуация не лучше. Там возле областного диспансера радиационной защиты тоже выстроилась очередь из "скорых". За один день заполнили половину мест в больнице. Из-за этого городские власти уже предупредили людей о возможном усилении карантина.

В Харькове образовалась очередь из "скорых"
В Харькове образовалась очередь из "скорых" / Фото: Коллаж: Сегодня

При этом власти подчеркивали, что практически все тяжелые больные, которые поступают в больницу, – противники вакцинации или же те, кто просто еще не получил прививку.

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