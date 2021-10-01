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Хроники коронавируса. Больницы полны антивакцинаторов, а области готовятся к красной зоне

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
1 октября, 09:29
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Власти и медики подчеркивали, что большинство тяжелых пациентов в больнице не вакцинированы от коронавируса
В Украине растет заболеваемость ковидом
В Украине растет заболеваемость ковидом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние семь дней коронавирусом заразились 55 930 человек. Самый низкий показатель был 26 сентября – 3007, самый высокый – 30 сентября, 12 034. Некоторым областям Минздрав уже сказал готовиться переходить из желтой в оранжевую или красную зону карантина.

"Сегодня" выясняли, какими темпами распространяется ковид и что говорят о карантине.

Нагрузка на больницы

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Вместе с ростом заболеваемости растет и количество госпитализаций. В четырех городах – Харькове, Одессе, Днепре и Ивано-Франковске – местные власти уже заявляли о тревожной ситуации в больницах.

Так, в Ивано-Франковске готовятся открывать дополнительные отделения для пациентов с ковидом. Пока заполненность больниц – 70%, но наплыв пациентов стремительно растет.

Тем временем в одесских в опорных больницах еще неделю назад закончились места в реанимации для больных COVID-19. В городе и области всего 4 ковидных стационара. По словам медиков, за сентябрь уровень госпитализации в Одесской области вырос в 4 раза.

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В Харькове ситуация не лучше – заняты уже 90% коек для больных с коронавирусом. Пациентов будут развозить по областным больницам, ведь в городе размещать их практически негде.

В Днепре в больнице Мечникова реанимация сейчас заполнена тяжелыми пациентами с коронавирусом. В медучреждении уже перекрыли работу старого корпуса – там будут принимать только пациентов с ковидом.

При этом в Ивано-Франковске и Днепре подчеркивали, что практически все тяжелые больные, которые поступали в больницу, – противники вакцинации или же те, кто просто еще не получил прививку.

Карантин ужесточат?

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Пока все области находятся в желтой зоне карантина. Однако в красную зону в ближайшее время могут перевести ряд западных областей Украины, заявлял главный санврач Игорь Кузин.

Какие области близки к красной зоне:

  • Черновицкая;
  • Тернопольская;
  • Николаевская;
  • Луганская.

9 регионов могут стать оранжевыми

По состоянию на 24 сентября показатели 9 областей соответствуют оранжевой, а не желтой зоне. Однако какие именно – санврач не уточнил.

Какие правила действуют сейчас:

  • запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Карантин для вакцинированных – есть ли плюшки?

Привилегии есть у людей не только с полным курсом вакцинации, но и с одной прививкой. В Минздраве предлагают такие преимущества:

  • школы желтой зоны смогут работать, если 80% педагогов будут иметь хотя бы одну прививку. В красной зоне условие ужесточается: для работы образовательных учреждений понадобится полный курс вакцинации. Но эти ограничения не касаются детских садов и начальной школы – они будут работать при любом уровне эпидемиологической опасности;
  • кафе, рестораны и кинотеатры смогут работать, если весь персонал и посетители вакцинированы.

"Большинство ограничений, которые предусмотрены для желтого и красного уровней, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений. Для желтого уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для красного – полный курс прививок", – сказал Ляшко.

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