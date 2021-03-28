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Художественная галерея хочет выкупить разрисованные двери ОПУ

28 марта, 15:45

Виктория Барановская Виктория Барановская

И хочет позже продать их на аукционе

Художественная галерея предложила выкупить у ОПУ двери, которые разрисовали участники акции 20 марта в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.

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Обращение к президенту и главе Офиса президента опубликовала в Facebook адвокат Евгения Закревская.

"Поскольку общественный интерес к этому объекту не утихает: двери экспонируются в телеэфирах, их изображения растиражированы в СМИ, они получили статус исторического и художественного артефакта", – говорится в сообщении.

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В обращении отмечают, что двери на открытом аукционе удастся продать значительно дороже их номинальной стоимости. Кроме того, авторы обращения пишут, что "такие двери в указанном виде имеют художественную ценность, а следовательно, их реставрация будет фактически уничтожением такого арт-объекта".

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"Галерея при этом рассчитывает их выгодно продать на аукционе. Все риски, связанные с аукционом, несет галерея. Для ОП это просто вариант продать эти двери дороже новых – отличная экономия бюджетных денег", – написала Закревская.

Ранее мы сообщали, что участник акции протеста под Офисом президента Сергей Филимонов, которого обвиняют в хулиганстве, считает, что акция 20 марта была не политической, а "художественной".

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Киев галерея двери Офис президента
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