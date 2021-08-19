Художника вызвали в СБУ за "хохлов на коленях" (фото)

Служба безопасности Украины в Черновицкой области вызывала на допрос местного художника Ивана Салевича из-за его инсталляции "Хохлы", изображающей стоящих на коленях людей в вышиванках с российскими флагами вместо глаз.
Об этом рассказал сам художник, который провел в СБУ два часа, сообщает "Суспільне".
В СБУ обратился директор галереи, где проходит выставка ко Дню Независимости, на которой экспонируются и "Хохлы". Директор заявил, что решил "поставить иснталяцию на тормоза", поскольку она могла оскорбить людей.
Автор же утверждает, что хотел показать, что "большая часть украинцев не определилась со своей национальной идентичностью" и до сих пор "смотрит в сторону России".
Салевич рассказал, что в ходе допроса в СБК интересовались, почему он использовал российский флаг.
В результате работу разрешили оставить на выставке, но с пояснительным текстом, во избежание двоякого восприятия.
Что говорят в СБУ
В Службе безопасности объяснили, что вызывали художника, поскольку опасались, что инсталяция, в которой люди в вышиванках "стоят на коленях", могла стать поводом для информационных атак антиукраинских сил.
Поэтому они попросили ее автора Ивана Салевича написать пояснение к произведению.
"Не говорилось о запрете показа и не было вмешательства в свободу творчества", – подчеркнули СБУ.