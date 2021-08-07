Хулиганил в синагоге. Из Умани депортировали хасида

Хулиганская выходка обошлась иностранцу в 3 400 грн. Коллаж: "Сегодня".

Сотрудники Уманской миграционной службы оказались вынуждены выдворить обратно в Великобританию 51-летнего хасида, который нарушал общественный порядок в синагоге. Паломник приехал на традиционную встречу Еврейского Нового года, Рош ха-Шана, на которую съезжаются тысячи хасидов.

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Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.

Британского подданого сотрудники Уманского районного управления полиции доставили в местный отдел Управления ГМС в Черкасской области 6 августа. За хулиганство в молитвенном доме правоохранители составили на него протокол по ст. 173 Кодекс Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

В чем выражались хулиганские действия, в сообщении ГМС не уточняется. Но после проверки хасида-хулигана миграционщиками выяснилось, что гражданин Великобритании находится в Украине с нарушением правил пребывания. За нарушение административного кодекса по ст. ст. 203 ч. 1 на гостя был наложен штраф в размере 3400 грн.

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Кроме того, иностранцу теперь придется в принудительном порядке вернуться на родину в течение 5 дней. Теперь по меньшей мере три новых года по иудейскому календарю ему придется встречать за пределами Украины.

Задержанному теперь запрещен въезд в Украину на три года. Фото: dmsu.gov.ua

По сообщению "Думской", за месяц до Рош ха-Шана, который в этом году будут праздновать 6-8 сентября, в Умань приехали пять тысяч хасидов. Все они планируют отметить еврейский Новый год на могиле цадика Нахмана.

Граждане Израиля и других государств, откуда хасиды совершают традиционное ежегодное паломничество в Умань, имеют право находиться в Украине без визы до 90 суток.

Инциденты с хасидами в Умани

Это уже не первый инцидент, связанный с паломниками.

В мае 2021 года на улице Софьи Перовской, где расположен отель для паломников-хасидов, неизвестный обстрелял двух граждан Израиля , которые в результате попали в местную больницу с ранениями. Стрелок успел сбежать еще до приезда полиции.

, которые в результате попали в местную больницу с ранениями. Стрелок успел сбежать еще до приезда полиции. В сентябре 2020-го на пункте пропуска "Могилев-Подольский-Отачь" правоохранители задержали гражданина Израиля, который пытался дать взятку пограничнику в размере 1000 долларов США.

в размере 1000 долларов США. В том же году брацлавские хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана – раскидали вокруг карантинные ограждения, которые были установлены местными властями для соблюдения социальной дистанции между посетителями святыни.

Раби Нахмана – раскидали вокруг карантинные ограждения, которые были установлены местными властями для соблюдения социальной дистанции между посетителями святыни. В сентябре 2018-го хасиды подожгли крест, установленный на берегу реки Каменка. Как выяснилось, крест раздражал хасидов, собравшихся на берегу реки для проведения новогоднего очистительного обряда "Ташлих". Это возмутило местных жителей, и произошла драка.

Рабби Нахман родился в городе Меджибож (ныне Хмельницкая область Украины) в 1772 году. Вел праведный образ жизни, постоянно постился, много путешествовал. Последние восемь лет жизни провел в Брацлаве Винницкой области. В 1808 году Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где умер и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский Новый год.

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Напомним, что в прошлом году на Рош ха-Шана в Умань приехали более двух тысяч паломников. А самое масштабное паломничество было зафиксировано в 2019 году, когда в Умань съехалось свыше 30 тыс. хасидов.

О традициях празднования Еврейского Нового года читайте в материале "Сегодня. Life".