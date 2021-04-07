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Хуже только в Бразилии. В Украине увеличилась смертность от COVID-19

7 апреля, 11:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинская система здравоохранения на грани коллапса – спастись можно только одним способом

За последние сутки в Украине от ковида скончались почти 500 человек. Наша страна стала одним из мировых лидеров по уровню смертности от коронавируса.

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Об этом написал в Telegram нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Если считать по количеству смертей на тысячу жителей, то хуже, чем в Украине, ситуация только в Бразилии. Там от ковида умерли более 4000 человек (население Бразилии в шесть раз превышает количество людей в Украине)", – отметил он.

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Радуцкий предупредил, что украинская система здравоохранения на грани коллапса: имеем наивысшие показатели как по уровню госпитализаций, так и по занятости мест в реанимациях. По его словам, остановить эпидемию сможет только вакцинация.

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"Я очень рад, что у нас, наконец, есть оптимистичные известия о поставке вакцин. Президенту Владимиру Зеленскому удалось договориться с производителем Pfizer о поставке 10 млн доз", – добавил нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине будет расти количество заболевших COVID-19 и даже назвал пугающую цифру.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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смертность коронавирус Михаил Радуцкий COVID-19

Источник: Сегодня

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