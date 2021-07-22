Заявление США и ФРГ по "Северному потоку – 2" и ДТП с пьяной судьей – главные новости за ночь

Джо Байден и Ангела Меркель и ДТП в Киеве / коллаж "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
ДТП с пьяной судьей
В Киеве на Оболонской набережной автомобиль Audi снес столб, потерял колесо и чуть не слетел в Днепр – его остановили деревья. За рулем была пьяная женщина, очень похожая на судью Деснянского районного суда столицы. Очевидцы говорят – она неслась со скоростью не менее 100 км/ч.
Судья Светлана Колегаева (слева) и виновница ДТП / коллаж "Сегодня"
Кремль – о транзите газа через Украину
В Кремле утверждают, что вопросы транспортировки газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер и их не должны обсуждать главы государств.
Что США и Германия решили по "Северному потоку – 2"
США и Германия обнародовали заявление с некоторыми деталями соглашения по "Северному потоку – 2". Они обещают сохранить транзит через Украину после 2024 года, поддерживать ее энергетическую безопасность и реагировать, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия
США и Германия обещают сохранение транзита газа через Украину / коллаж "Сегодня"
Зеленский подписал закон о коренных народах
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", который Рада приняла 1 июля и который страшно разозлил российские власти.
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