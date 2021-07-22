Українська
$ 27,24
32,06
  1. Последние новости Украины

Заявление США и ФРГ по "Северному потоку – 2" и ДТП с пьяной судьей – главные новости за ночь

22 июля 2021 6:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

США и Германия пришли к соглашению по российскому газопроводу, а в Киеве пьяная судья устроила ДТП – и другие события

Джо Байден и Ангела Меркель и ДТП в Киеве / коллаж "Сегодня"

Джо Байден и Ангела Меркель и ДТП в Киеве / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

ДТП с пьяной судьей

Реклама

В Киеве на Оболонской набережной автомобиль Audi снес столб, потерял колесо и чуть не слетел в Днепр – его остановили деревья. За рулем была пьяная женщина, очень похожая на судью Деснянского районного суда столицы. Очевидцы говорят – она неслась со скоростью не менее 100 км/ч.

Судья Светлана Колегаева (слева) и виновница ДТП / коллаж "Сегодня"

Судья Светлана Колегаева (слева) и виновница ДТП / коллаж "Сегодня"

Кремль – о транзите газа через Украину

В Кремле утверждают, что вопросы транспортировки газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер и их не должны обсуждать главы государств.

Что США и Германия решили по "Северному потоку – 2"

Реклама

США и Германия обнародовали заявление с некоторыми деталями соглашения по "Северному потоку – 2". Они обещают сохранить транзит через Украину после 2024 года, поддерживать ее энергетическую безопасность и реагировать, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия

В тренде
"Батюшка сказал". В Одессе религиозный мужчина едва не заморил голодом собственного сына
Отец морил голодом сына. Скриншот с видео

США и Германия обещают сохранение транзита газа через Украину / коллаж "Сегодня"

США и Германия обещают сохранение транзита газа через Украину / коллаж "Сегодня"

Зеленский подписал закон о коренных народах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", который Рада приняла 1 июля и который страшно разозлил российские власти.

Что еще происходило в мире и Украине, смотрите в выпуске новостей "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

Украину ждут новые волны жары: климатолог дала тревожный прогноз
Украину ждут новые волны жары: климатолог дала тревожный прогнозУкраина
Украину будет штормить и похолодает еще больше: синоптик уточнила погоду на среду
Украину будет штормить и похолодает еще больше: синоптик уточнила погоду на средуУкраина
Деньги на пенсии. Кабмин нашел 5 млрд гривен для Пенсионного фонда
Деньги на пенсии. Кабмин нашел 5 млрд гривен для Пенсионного фондаЭкономика
Синоптик: в Украине похолодает везде, а ливни еще больше испортят погоду
Синоптик: в Украине похолодает везде, а ливни еще больше испортят погодуУкраина
Море превратилось в кисель. В курортном Бердянске нашествие медуз – видео
Море превратилось в кисель. В курортном Бердянске нашествие медуз – видеоЗапорожье
"Нафтогаз" разрешил меньше платить за газ: как получить скидкуЖКХ

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять