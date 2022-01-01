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"И как с этим бороться?" В Одессе непроданные елки бросили просто на улице (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 января, 16:20
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Елки, которые не успели продать 31 декабря, теперь просто валяются на тротуарах
Елки остались просто на улице.
Елки остались просто на улице. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе 1 января на улице заметили брошенные елки. Непроданные новогодние деревья покинули просто на месте бывших елочных базаров.

Об этом сообщил Telegram-канал Новини.LIVE Odesa.

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"Вот и бизнесу конец! В Одессе непроданные елки покинули на улице. Пока одесситы отходят от бурных празднований, на улицах города настоящая "халява". Елки, которые не успели продать 31 декабря, теперь просто валяются на тротуарах", – говорится в сообщении.

В то же время, местные жители возмущаются и не знают, как бороться с недобросовестными продавцами.

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Елки валяются на тротуарах. Фото: Александр Новицкий

Цены на елки 2021

В Волынской области минимальная цена праздничного дерева составляла100 грн. В горшке, в зависимости от породы и возраста, стартовала от 150 грн. Во Львовской области стоимость новогоднего дерева колеблется от 100 до 350 грн, на Ивано-франковских рынках – от 150 грн.

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Средняя цена праздничного деревца в Черниговский области – 111 гривен в зависимости от высоты. Однометровое и чуть меньшее деревце стоит 92 гривны, а за трехметровое и выше придишлось заплатить 615 гривен.

В Киеве и Киевской области цена елки стартовала от 114 грн, Кировоградская область продавала свои за 150 грн (до 1 метра), Черкасская — от 72 грн. В Харьковской области цена за новогоднее деревце начинается от 48 грн за полметра.

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