И нашим, и вашим? В Украину зашел ресторатор из РФ, он уже работает в оккупированном Крыму

Антон Пинский открыл более 10 крупных ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь добрался и до украинского рынка

Антон Пинский открыл заведение в Крыму и в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока на Донбассе идет война, известный российский ресторатор Антон Пинский решил зайти на украинский рынок. Он открыл заведение в Киеве и в оккупированном Крыму.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Московский ресторатор, основатель Pinskiy&Co, владелец 10 крупных ресторанов в Москве и Питере уже открыл фуд-маркет Stars в Киеве.

Как оказалось, российского бизнесмена не волнует территориальная проблема после оккупации Крыма. На украинском полуострове Пинский открыл свой ресторан, рассчитанный на состоятельную клиентуру.

"Нужно помнить, что есть большая категория состоятельных и статусных людей, которые предпочитают отдыхать либо в Крыму, либо в Сочи. И как бы ни сложилась ситуация в 2021 году, ядро этой клиентуры там в любом случае останется", – Антон Пинский сказал в интервью "Ресторанным ведомостям".

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На этом ресторатор не собирается останавливаться: в украинской столице он планирует открыть еще несколько ресторанов. Правда, сетует на то, что "с перелетами в Украину сложно". Из-за этого над открытием новых заведений российского бизнесмена в Украине работает его команда.

Война на Донбассе