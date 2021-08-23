Украина займется "зеленым" водородом и первые люди-"легенды" – главные новости за ночь

"Нефтегаз" подписал меморандум с немецкой компанией в сфере водородной экономики, а Зеленский наградил семерых человек новым знаком отличия – и другие новости

Украина задумалась о "зеленом" водороде, а Софии Ротару вручили новую награду / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Зеленский наградил людей-"легенд"

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В Мариинском парке в Киеве вечером в воскресенье прошла церемония награждения новым знаком отличия "Национальная легенда Украины" семи выдающихся украинцев. Шестеро награжденных присутствовали лично, присужденную посмертно награду композитору Мирославу Скорыку получила его жена.

Олег Блохин, София Ротару и Иван Марчук стали первыми "легендами Украины" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине будут развивать "зеленый" водород

Компания "Нафтогаз Украины" и немецкая энергетическая компания RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) заключили меморандум о сотрудничестве в секторе водородной экономики во исполнение договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель, достигнутых в июле 2021 года в Берлине и во время встречи в воскресенье.

Германская и украинская компании подписали меморандум о "зеленом" водороде / Фото: Коллаж: Сегодня

Главнокомандующий ВСУ – о наступательных действиях

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В условиях продолжающейся агрессии РФ на востоке Украины ВСУ должны готовиться к введению наступательных действий по освобождению временно оккупированных территорий, считает главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный.

Отрезвляющий прием Меркель в Киеве

Канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь" не встречало ни руководство Офиса президента, ни Министерство иностранных дел, поэтому немецкий журналист Йорг Бланк назвал ее прием в Украине "отрезвляющим".

Ангелу Меркель в "Борисполе" руководство Офиса президента не встретило. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Офис Президента Украины, REUTERS

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