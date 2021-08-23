Украина займется "зеленым" водородом и первые люди-"легенды" – главные новости за ночь

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Зеленский наградил людей-"легенд"
В Мариинском парке в Киеве вечером в воскресенье прошла церемония награждения новым знаком отличия "Национальная легенда Украины" семи выдающихся украинцев. Шестеро награжденных присутствовали лично, присужденную посмертно награду композитору Мирославу Скорыку получила его жена.
В Украине будут развивать "зеленый" водород
Компания "Нафтогаз Украины" и немецкая энергетическая компания RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) заключили меморандум о сотрудничестве в секторе водородной экономики во исполнение договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель, достигнутых в июле 2021 года в Берлине и во время встречи в воскресенье.
Главнокомандующий ВСУ – о наступательных действиях
В условиях продолжающейся агрессии РФ на востоке Украины ВСУ должны готовиться к введению наступательных действий по освобождению временно оккупированных территорий, считает главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный.
Отрезвляющий прием Меркель в Киеве
Канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь" не встречало ни руководство Офиса президента, ни Министерство иностранных дел, поэтому немецкий журналист Йорг Бланк назвал ее прием в Украине "отрезвляющим".
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