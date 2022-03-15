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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

И войны не испугались. К Зеленскому в Киев едут премьеры трех стран ЕС

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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15 марта, 10:26
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На этой неделе возможно решится вопрос вступления Украины в ЕС
В Киев едут Лидеры ЕС
В Киев едут Лидеры ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Чиновники Евросоюза и Польши едут в Украину для встречи с представителями власти. Об этом пишет пресс-служба президента Польши.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер-министр, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой едут сегодня в Киев, как представители Европейского совета для встречи с Денисом Шмыгалем и президентом Украины Владимиром Зеленским", – говорится в сообщении.

Сообщается, что поездка организована по согласованию с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

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Цель визита – подтверждение однозначной поддержки всем Европейским Союзом суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета поддержки украинского государства и общества.

Международное сообщество информируется о визите делегации через международные организации, в частности, ООН.

Украина в ЕС

Украина официально начала евроинтеграционный процесс. Все лидеры стран и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.

Европейский совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.

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Перед этим, 28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

Отметим, вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу.

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