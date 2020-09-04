ID-карта вместо паспорта: обязательна ли замена

Сейчас карточки выдают 14-летним украинцам, остальные могут сменить документ по желанию, однако есть одно «но»

В середине августа украинское правительство поддержало проект закона о замене паспортов-книжечек на пластиковые карты. Сейчас документ зарегистрирован в Верховной Раде, но нардепы его еще не рассматривали, и пока что в паспорта по старинке вклеивают новые фото. Кто должен будет заменить паспорт ID-картами и обязательно ли это – разбирался сайт "Сегодня".

Реклама

Сейчас паспорта в форме карты необязательны. То есть их в любом случае выдают 14-летним украинцам, а все остальные могут сменить документ по желанию. Но проект нового закона предусматривает полное выведение паспортов-книжечек из обихода и их замену на современный формат.

В частности, в документе прописаны такие сроки действия паспорта-книжечки:

для лиц в возрасте от 16 до 25 лет — до дня достижения лицом 25-летнего возраста;

для лиц в возрасте от 25 до 45 лет – до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, — фотография при оформлении паспорта;

для лиц в возрасте от 45 лет – бессрочно при условии, что ко дню вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, – фотография при оформлении паспорта.

Отвечая на вопрос "Будет ли обязательной замена паспорта?", закон говорит: "Да, но только по достижении определенного возраста".

То есть, когда гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут автоматически заменять на пластиковую карту. А если фото уже вклеено – живите себе с книжечкой, если нравится, пока сами не захотите обменять ее на "пластик" или не стукнет год замены фотографии в паспорте.

В тренде Патриарх Филарет подхватил коронавирус

Реклама

К тому же новые паспорта, например, в случае утери или порчи, также будут выдавать только в форме пластиковых карт. Менять паспорт будут и в том случае, когда он признан недействительным.

Ранее сайт "Сегодня" писал, зачем нужна замена бумажного паспорта пластиковой картой.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Украинцам придется менять паспорта: кому необходимо и сколько будет стоить".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама