Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине 5 мая (карта)

Синоптики порадовали прогнозом погоды на 5 мая – где может пойти дождь, прогноз

В Украине в среду, 5 мая, будет теплая и сухая погода. Температура воздуха в среднем ожидается 17-20 градусов тепла.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня на улице будет переменная облачность, ветер 7-12 м/с. Во всех областях будет сухо, небольшие осадки возможны только на Закарпатье.

Температура воздуха на западе, в центре и на севере страны составит 18-20 градусов тепла. В южных и восточных областях ожидается более прохладная погода – 17-19 градусов.

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В столице в этот день также будет сухо с переменной облачностью, температура 18-20 градусов.

Напомним, апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. Но в последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.